Adrian Bajrami feiert sein Debüt für die Schweizer Nationalmannschaft. Der 23-jährige FCL-Verteidiger absolviert 13 Minuten beim Unentschieden gegen Slowenien und erhält dafür Lob von Captain Granit Xhaka.

1/7 Der Moment des Debüts: Nati-Neuling Adrian Bajrami kommt in Slowenien zu seinem ersten Länderspiel für die Schweiz. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Adrian Bajrami debütiert für die Schweizer Nationalmannschaft gegen Slowenien

Granit Xhaka lobt Bajrami

23-jähriger FCL-Verteidiger absolvierte seine ersten 13 Spielminuten im Nati-Dress Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Während bei den Schweizer Spielern nicht alle genau wussten, was sie mit diesem Unentschieden gegen Slowenien anfangen sollten, strahlt einer bis über beide Ohren: Adrian Bajrami hat am 13. Oktober seine ersten 13 Spielminuten im Nati-Dress absolviert. «Es fühlt sich unglaublich an, ich bin glücklich und stolz», sagt der FCL-Verteidiger nach dem Spiel. Er habe sein Debüt gar nicht richtig erwartet während der Partie in Ljubljana. «Ich war nicht am Aufwärmen, doch Rici Rodriguez hatte ein kleines Problem, und plötzlich musste es schnell gehen.»

Mit ein Grund, weshalb in der ganzen Hektik die Nervosität vor der Länderspielpremiere vergessen ging: «Weil ich so schnell, schnell reingekommen bin, war ich viel weniger nervös, als ich es erwartet habe. Ich habe mich ab dem ersten Ballkontakt wohlgefühlt und bin einfach nur glücklich», erzählt der Strahlemann. In der Tat lässt er keinerlei Unsicherheiten erkennen, behält sogar die Nerven, als er seinen Schuh während des Spiels auf dem Feld verloren hat.

Generell habe ihn die Mannschaft von Beginn an sehr gut aufgenommen, erzählt der 23-Jährige zudem. Nach seiner ersten Nomination von Murat Yakin verriet er bei Blick, dass er es kaum erwarten könne, den Captain Granit Xhaka kennenzulernen.

Xhaka mit Sonderlob: «Ein Mann für die Zukunft»

Hat dieser die Erwartungen erfüllt? «Eine unglaubliche Person, ich hätte es mir nicht besser vorstellen können, ein Mega-Typ und megaguter Fussballer», so Bajrami über Xhaka. Und der Captain gibt das Lob auf Blick-Nachfrage gleich zurück an den Luzerner Verteidiger: «Er ist ein sehr angenehmer Junge, immer positiv und ein richtiger Verteidiger, der auch im Training wirklich in jeden Ball reingeht», sagt Xhaka. Er freue sich für Bajrami und dessen Debüt. «Er ist sehr gut reingekommen, hat Duelle gewonnen und einfach gespielt. Er ist sicher ein Mann für die Zukunft», so der Captain.

Sätze, die bei Bajrami heruntergehen müssen wie Honig. Doch es bleibt nicht nur beim Sonderlob vom Nati-Leitwolf, auch der Trainer findet sehr positive Worte nach dem Debüt. «Adrian hat das im Training sehr gut gemacht, ist ein Linksfuss und verteidigt gut», so Murat Yakin. Aufgrund seiner Linksfüssigkeit habe er daher auch den Vorzug erhalten, um Ricardo Rodriguez zu ersetzen.

Happy Bajrami hofft derweil, dass er genug Argumente zeigen konnte für eine weitere Nominierung im November, wenn es gegen die Schweden und den Kosovo in die finalen beiden Spiele geht. Das Motto für die letzten beiden Spiele sei nämlich klar: «Einfach wieder Vollgas geben, wie wir es bisher gemacht haben.»