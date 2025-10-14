DE
FR
Abonnieren
Strahlemann Bajrami schwärmt über sein Nati-Debüt
1:12
«Habe nicht damit gerechnet»:Strahlemann Bajrami schwärmt über sein Nati-Debüt

Nati-Debütant Bajrami überrumpelt, trotzdem gibts Sonderlob
«Alles ging so schnell, ich war nicht mal am Aufwärmen»

Adrian Bajrami feiert sein Debüt für die Schweizer Nationalmannschaft. Der 23-jährige FCL-Verteidiger absolviert 13 Minuten beim Unentschieden gegen Slowenien und erhält dafür Lob von Captain Granit Xhaka.
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/7
Der Moment des Debüts: Nati-Neuling Adrian Bajrami kommt in Slowenien zu seinem ersten Länderspiel für die Schweiz.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • Adrian Bajrami debütiert für die Schweizer Nationalmannschaft gegen Slowenien
  • Granit Xhaka lobt Bajrami
  • 23-jähriger FCL-Verteidiger absolvierte seine ersten 13 Spielminuten im Nati-Dress
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Blick_Portrait_582.JPG
Tobias Wedermann und Toto Marti

Während bei den Schweizer Spielern nicht alle genau wussten, was sie mit diesem Unentschieden gegen Slowenien anfangen sollten, strahlt einer bis über beide Ohren: Adrian Bajrami hat am 13. Oktober seine ersten 13 Spielminuten im Nati-Dress absolviert. «Es fühlt sich unglaublich an, ich bin glücklich und stolz», sagt der FCL-Verteidiger nach dem Spiel. Er habe sein Debüt gar nicht richtig erwartet während der Partie in Ljubljana. «Ich war nicht am Aufwärmen, doch Rici Rodriguez hatte ein kleines Problem, und plötzlich musste es schnell gehen.»

Mit ein Grund, weshalb in der ganzen Hektik die Nervosität vor der Länderspielpremiere vergessen ging: «Weil ich so schnell, schnell reingekommen bin, war ich viel weniger nervös, als ich es erwartet habe. Ich habe mich ab dem ersten Ballkontakt wohlgefühlt und bin einfach nur glücklich», erzählt der Strahlemann. In der Tat lässt er keinerlei Unsicherheiten erkennen, behält sogar die Nerven, als er seinen Schuh während des Spiels auf dem Feld verloren hat. 

Generell habe ihn die Mannschaft von Beginn an sehr gut aufgenommen, erzählt der 23-Jährige zudem. Nach seiner ersten Nomination von Murat Yakin verriet er bei Blick, dass er es kaum erwarten könne, den Captain Granit Xhaka kennenzulernen.

Mehr Nati
So qualifiziert sich die Nati für die WM 2026
Mit Video
Einfache Rechnung gegen Kosovo
So qualifiziert sich die Nati für die WM 2026
Droht der Nati jetzt ein heisses Endspiel im Kosovo?
Mit Video
«Muss sehr viel passieren»
Nati droht heisses Endspiel im Kosovo – so reagiert Xhaka
«Wir können mit dem Punkt gut leben»
Mit Video
Yakin nach Nullnummer
«Wir können mit dem Punkt gut leben»
«Wir können mit dem Punkt besser leben als sie»
Mit Video
Was er nicht erwartet hat
Nati-Coach Yakin irritiert über Slowenen-Auftritt

Xhaka mit Sonderlob: «Ein Mann für die Zukunft»

Hat dieser die Erwartungen erfüllt? «Eine unglaubliche Person, ich hätte es mir nicht besser vorstellen können, ein Mega-Typ und megaguter Fussballer», so Bajrami über Xhaka. Und der Captain gibt das Lob auf Blick-Nachfrage gleich zurück an den Luzerner Verteidiger: «Er ist ein sehr angenehmer Junge, immer positiv und ein richtiger Verteidiger, der auch im Training wirklich in jeden Ball reingeht», sagt Xhaka. Er freue sich für Bajrami und dessen Debüt. «Er ist sehr gut reingekommen, hat Duelle gewonnen und einfach gespielt. Er ist sicher ein Mann für die Zukunft», so der Captain. 

Sätze, die bei Bajrami heruntergehen müssen wie Honig. Doch es bleibt nicht nur beim Sonderlob vom Nati-Leitwolf, auch der Trainer findet sehr positive Worte nach dem Debüt. «Adrian hat das im Training sehr gut gemacht, ist ein Linksfuss und verteidigt gut», so Murat Yakin. Aufgrund seiner Linksfüssigkeit habe er daher auch den Vorzug erhalten, um Ricardo Rodriguez zu ersetzen. 

Happy Bajrami hofft derweil, dass er genug Argumente zeigen konnte für eine weitere Nominierung im November, wenn es gegen die Schweden und den Kosovo in die finalen beiden Spiele geht. Das Motto für die letzten beiden Spiele sei nämlich klar: «Einfach wieder Vollgas geben, wie wir es bisher gemacht haben.»

Yakin über Slowenien-Taktik, Bajrami und Kosovo-Finale
3:01
Highlights aus der Nati-PK:Yakin über Slowenien-Taktik, Bajrami und Kosovo-Finale
Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
5
9
2
Slowakei
Slowakei
4
3
9
3
Nordirland
Nordirland
4
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-9
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
9
10
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
7
3
Slowenien
Slowenien
4
-3
3
4
Schweden
Schweden
4
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
11
10
2
Schottland
Schottland
4
5
10
3
Griechenland
Griechenland
4
-3
3
4
Belarus
Belarus
4
-13
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
4
6
10
2
Ukraine
Ukraine
4
1
7
3
Island
Island
4
2
4
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
-9
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Türkei
Türkei
3
0
6
3
Georgien
Georgien
3
0
3
4
Bulgarien
Bulgarien
3
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
3
7
9
2
Ungarn
Ungarn
3
1
4
3
Armenien
Armenien
3
-6
3
4
Irland
Irland
3
-2
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
6
19
16
2
Polen
Polen
6
6
13
3
Finnland
Finnland
7
-5
10
4
Litauen
Litauen
7
-5
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
6
16
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
6
5
10
4
Zypern
Zypern
7
2
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
6
26
18
2
Italien
Italien
5
7
12
3
Israel
Israel
6
-1
9
4
Estland
Estland
6
-10
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
6
15
14
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
6
3
10
4
Kasachstan
Kasachstan
7
-4
7
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
6
3
11
3
Serbien
Serbien
5
-2
7
4
Lettland
Lettland
6
-4
5
5
Andorra
Andorra
6
-10
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
6
19
16
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
7
4
12
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
6
-18
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Qualifikation zur WM 2026
Qualifikation zur WM 2026
Schweiz
Schweiz
FC Luzern
FC Luzern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Qualifikation zur WM 2026
        Qualifikation zur WM 2026
        Schweiz
        Schweiz
        FC Luzern
        FC Luzern