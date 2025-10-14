Nach dem 0:0 gegen Slowenien hat die Nati das WM-Ticket noch nicht in der Tasche. Warum Granit Xhaka und Murat Yakin trotz eines möglichen Finalspiels gegen den Kosovo zufrieden sind.

1/7 Granit Xhaka sieht das Positive am Punktgewinn in Slowenien. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Schweiz unentschieden gegen Slowenien, Kosovo überrascht mit Sieg gegen Schweden

Yakin und Xhaka zufrieden mit Punktgewinn, betonen Wichtigkeit des Unentschiedens

Kosovo hat seit 0:4-Niederlage gegen Schweiz 7 Punkte gesammelt

«Es muss sehr, sehr viel passieren, damit es zu einem Endspiel im Kosovo kommt», gibt Granit Xhaka nach der Nullnummer in Ljubljana zu Protokoll. Dieses ungemütliche Szenario scheint nach den Ergebnissen am Montagabend aber deutlich realistischer, als es Xhaka womöglich bewusst ist. Holt Kosovo im November im vorletzten WM-Quali-Spiel auswärts in Slowenien mehr Punkte als die Schweiz zu Hause gegen Schweden, darf die Nati im Direktduell am letzten Spieltag auf keinen Fall verlieren.

Und trotzdem gilt es festzuhalten: Viel besser hätten die ersten vier Quali-Spiele aus Schweizer Sicht nicht laufen können. «Vier Punkte aus zwei Auswärtsspielen, damit können wir zufrieden sein», findet auch Murat Yakin (51). Natürlich hätte seine Mannschaft gerne auch die vierte Partie der Quali-Kampagne für sich entschieden. «Aber wenn man das Spiel heute gesehen hat, muss man auch mit einem Punkt zufrieden sein können», findet Yakin.

Xhaka: «Dürfen dieses Spiel nicht verlieren»

Gegen einen solch tief stehenden Gegner sei es immer schwierig, zu vielen Chancen zu kommen. «Dafür haben wir aber noch immer kein Tor kassiert. Dieser Punkt kann am Ende Gold wert sein», glaubt der Nati-Trainer. Auch Granit Xhaka zeigt sich mit dem Unentschieden gegen Slowenien nicht unzufrieden: «Wir können mit dem Punkt besser leben als sie. Es gibt Spiele, die darfst du einfach nicht verlieren. Und das war heute so eines.»

Sorgen, dass die Nati nach dem perfekten Start in die WM-Quali plötzlich doch noch um das Turnierticket zittern muss, macht sich Xhaka keine. «Wir wissen, was im November auf uns zukommt. Wir wollen zu Hause vor den eigenen Fans den Sack zu machen. Wir haben sehr viel Qualität in der Mannschaft und können uns nur selber schlagen», so der Rekordnationalspieler.

Kosovo beeindruckt Yakin

Dafür verantwortlich, dass vor den letzten beiden Quali-Spielen im November noch einmal richtig Spannung aufkommt, ist der überraschende 1:0-Auswärtssieg des Kosovos gegen Schweden. Damit hat die Weltnummer 91 nicht nur seit der 0:4-Startpleite gegen die Schweiz genau gleich viele Punkte (7) wie die Nati gesammelt, sondern blieb seither auch ohne Gegentor.

«Es ist beeindruckend, was der Kosovo leistet», muss auch Yakin zugeben. «Wir fokussieren uns aber zuerst auf das nächste Spiel und werden zu Hause gegen Schweden auf Sieg spielen», so der Nati-Trainer. Sollte dieser am 15. November in Genf gelingen, dürfte sich das Thema Endspiel im Kosovo erledigt haben. Schliesslich würde die Nati in diesem Fall mit mindestens drei Punkten Vorsprung und dem massiv besseren Torverhältnis nach Pristina reisen.