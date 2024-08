In der Nati wird es einen Stil-Umbruch geben

1/5 Neu im Mittelpunkt der Nati: Gregor Kobel. Er wird sich an Sommers Leistungen messen müssen.

Patrick Mäder Autor Blick Sport

Da war ja mächtig was los in den vergangenen Tagen. Xherdan Shaqiri (32) kehrt zum FCB zurück, der aufgebrachte Vater eines FCZ-Jungtalents wirft den Regenschirm in Richtung von Trainer Ricardo Moniz (60) und Gregor Kobel (26) übernimmt den Platz von Yann Sommer (35) im Nati-Tor. Letzteres nicht ganz unerwartet und trotzdem ein Hammer. Seit August 2014 war Sommer Schweizer Stammgoalie. Irgendwie kann man es sich gar noch nicht vorstellen, dass er ab sofort nicht mehr für die Nati hext.

Dass er auch nicht mehr als erfahrene Nummer 2 zur Verfügung steht, ist schade, denn das wäre sportlich die Traumlösung gewesen und Sommer hätte vielleicht die 100 noch vollgekriegt. Jetzt tritt er mit 94 Länderspielen ab – auch das eine sagenhafte Zahl. Und man kann nur mutmassen, wie es zwischen ihm und Kobel kameradschaftlich steht. Dass die zwei nicht Freunde, sich vielleicht sogar ziemlich fremd sind. Dem Rivalen nun künftig den Rücken freihalten, die Daumen drücken, ihn mental bestärken, ihm im übertragenen Sinne die Schuhe binden, das wollte Sommer sich wohl nicht antun.