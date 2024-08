Nach 94 Länderspielen tritt Yann Sommer aus der Nati zurück. Das Ende einer Ära, denn keiner prägte diese Position so stark wie er.

Sommer stellt alle Vorgänger klar in den Schatten

Sommer stellt alle Vorgänger klar in den Schatten

1/7 Eine Ära geht zu Ende: Yann Sommer tritt zurück.

Björn Lindroos Redaktor Sport und People

Yann Sommer (35) nimmt den Hut. Am Montagmorgen verkündet der Goalie seinen Rücktritt aus der Schweizer Nationalmannschaft. Dies kommt nur wenige Tage, nachdem durchgesickert war, dass Gregor Kobel (26) künftig die Nummer 1 wird.

Mit Sommers Rücktritt endet eine grosse Ära zwischen den Schweizer Pfosten. Mit 94 Länderspielen ist er klarer Rekordgoalie der Nation. Erich Burgener (73), der Keeper mit den zweitmeisten Nati-Spielen, liegt ganze 30 Partien hinter Sommer.

Die Schweizer Rekordgoalies 1. Yann Sommer, 94 Länderspiele 2. Erich Burgener, 64 Länderspiele 3. Diego Benaglio, 61 Länderspiele 4. Marco Pascolo, 55 Länderspiele 5. Pascal Zuberbühler, 51 Länderspiele 1. Yann Sommer, 94 Länderspiele 2. Erich Burgener, 64 Länderspiele 3. Diego Benaglio, 61 Länderspiele 4. Marco Pascolo, 55 Länderspiele 5. Pascal Zuberbühler, 51 Länderspiele Mehr

2014 übernimmt der damals 25-Jährige das Amt als Nummer 1 der Schweiz von Diego Benaglio (mit 61 Länderspielen Platz 3). Sommer etabliert sich sofort und führt die Schweiz an insgesamt fünf grosse Turniere. Auch das ist Rekord, kein anderer Nati-Goalie stand an mehr Endrunden im Tor.

Bockstark an grossen Turnieren

Sommer spielt an den Europameisterschaften 2016, 2020 und 2024 sowie an den Weltmeisterschaften 2018 und 2022. Er steht für Kontinuität, an den grossen Turnieren verpasst Sommer gerade mal ein Spiel (2022 gegen Serbien).

Ausserdem wächst der 1,83-m-Schlussmann in den wichtigsten Spielen stets über sich hinaus, lässt grosse Nationen regelrecht verzweifeln. Unvergessen seine Penalty-Parade gegen Kylian Mbappé im EM-Achtelfinal 2021 oder seine heroische Leistung gegen Spanien im Viertelfinal desselben Jahres.

Drei Nati-Trainer

Insgesamt stand Sommer unter drei Nationaltrainern im Tor. Unter Ottmar Hitzfeld gab er sein Debüt, unter Vladimir Petkovic und Murat Yakin avancierte er zum Stammgoalie. Lange kommt keiner an ihm vorbei, Namen wie Roman Bürki oder Marwin Hitz bleiben stets sein Back-up.

Werbung

Eine Rolle, die auch Gregor Kobel lange einnehmen musste. Jetzt ist die Zeit des BVB-Goalies aber gekommen. Doch grösser könnten die Fussstapfen kaum sein.