1/5 Gregor Kobel wird die neue Nummer 1 im Schweizer Tor.

Nicolas Horni Ringier Journalistenschüler

Im Blick-Interview nach dem EM-Aus kündigte Murat Yakin bereits an, dass er mit den beiden Goalies zeitnah Gespräche über die Besetzung des Stammpostens in der Schweizer Nati führen werde. «Die Frage lautet nicht, wer in drei Tagen, sondern wer in zwei Jahren an der WM im Tor stehen wird», sagte er. Diesen Entscheid hat Yakin nun offensichtlich getroffen.

Wie von Blick gefordert («Bis Herbst muss die Rochade auf der Goalie-Position vollzogen sein»), soll Gregor Kobel nun auch die Nummer 1 im Nati-Tor werden. Wie Blue berichtet, löst der 26-Jährige Yann Sommer (34) im Schweizer Kasten ab.

«Wir können diese Meldung nicht bestätigen und wir beteiligen uns auch nicht an Spekulationen und Gerüchten», schreibt der SFV auf Anfrage. Die Berichte von Blue decken sich aber mit Blick-Informationen.

Nati-Zukunft von Sommer noch ungeklärt

Ab dem 5. September – wenn sich die Schweizer Nati in der Nations League erstmals nach der EM wieder zu einem Ernstkampf trifft – wird Gregor Kobel im Tor stehen. Noch unklar ist derzeit, ob sich Yann Sommer hinter dem BVB-Star einreihen wird – oder nach 94 Nati-Spielen seinen Rücktritt verkündet.

Klar ist aber schon jetzt, dass mit dem vollzogenen Generationenwechsel auch ein ganz grosser Name von der grossen Bühne abtritt. Sommer übernahm nach dem Rücktritt von Diego Benaglio nach der WM 2014 den Stammposten im Nati-Tor. Mit 94 Länderspielen und fünf absolvierten Grossturnieren ist der 34-Jährige der Rekordtorhüter der Schweizer Nati.

Bisher fünf absolvierte Nati-Spiele

Klar ist auch: Nach langem Warten – und tollen Leistungen im Klub – wurde Gregor Kobel nun befördert. Schon früh wechselte der Zürcher aus der Jugend von GC nach Deutschland. Nach einer Leihe bei Augsburg und Stuttgart wurde er im Sommer 2020 endgültig von Stuttgart übernommen. Ein Jahr später wechselte er zu Borussia Dortmund und ist dort unumstrittener Stammkeeper.

Werbung

Im Juni 2017 reiste Kobel erstmals an ein Nati-Spiel. Sein Debüt feierte Kobel dann im Herbst 2021 gegen Griechenland. Seither absolvierte er vier weitere Spiele, darunter auch das bittere 0:4 in der Nations League gegen Portugal. In seinen fünf Einsätzen musste er neunmal hinter sich greifen.