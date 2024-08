Granit Xhaka und seine Nati-Kollegen messen sich in der Nations League unter anderem mit Europameister Spanien.

Die Nati bestreitet ihr Auswärtsspiel in der Nations League am 12. Oktober gegen Serbien nicht in der Hauptstadt Belgrad, sondern in der Kleinstadt Leskovac, südlich von Nis. Das im letzten Jahr eröffnete Dubocica-Stadion fasst gut 8000 Zuschauer. Das letzte Länderspiel des Jahres zum Abschluss der Kampagne gegen Spanien findet am 18. November auf der Kanaren-Insel Teneriffa statt.

Wo die beiden Heimspiele gegen Dänemark und Serbien ausgetragen werden, ist noch offen. Zum Auftakt der Nations League trifft die Nati am 5. September in Kopenhagen auf Dänemark und drei Tage später in Genf auf Europameister Spanien.