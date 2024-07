So verbringen die Nati-Stars ihre Ferien

1/17 Murat Yakin geniesst die wohlverdienten Ferien auf Mallorca.

Die Schweizer Nati-Spieler haben eine strenge Saison hinter sich. Kurz nachdem die Meisterschaften mit ihren Klubs zu Ende gegangen waren, rückten sie ins EM-Camp ein und bereiteten sich intensiv auf das Turnier in Deutschland vor. Nach fünf Partien endete das Abenteuer Europameisterschaft für sie im Viertelfinal. Und sie konnten sich in die wohlverdienten Ferien verabschieden.

Bevor sie der Fussball-Alltag wieder einholt, ist Batterien aufladen angesagt. Und das tun die meisten von ihnen irgendwo am Strand. Auch Murat Yakin zieht es in die Sonne. Der Nati-Trainer hat sich für Ferien auf Mallorca entschieden. Dort entspannt er mit seiner Frau und den beiden Töchtern.

Spanien hoch im Kurs

Yakin ist nicht der Einzige aus der Nati, der nach Spanien gereist ist. «Freie Zeit mit meinen Jungs», schreibt Noah Okafor zu einer Reihe Fotos. Dazu stellt er als Emoji die Flagge von Spanien. Zu seinen Jungs gehört auch Nati-Kumpel Ruben Vargas. Er verrät mit seinem Posting, dass die beiden auf Ibiza weilen. Ganz ohne Ball halten sie es indes nicht aus. So postet Okafor ein Foto, das ihn beim Jonglieren zeigt.

Auf der gleichen Insel verbringt Dan Ndoye seine Ferien. «Einfach geniessen», schreibt er auf Instagram. Die Fotos, die ihn im Meer oder beim Chillen auf einem Boot zeigen, hat sein Bruder Issa Ndoye geschossen. An der italienischen Adriaküste wagt derweil Silvan Widmer den Sprung ins kühle Nass, wo er mit seiner Familie ist.

Geburtstag und Geburt

Weitere Nati-Stars entspannen am Meer, ohne zu verraten, wo genau. So geniesst Fabian Rieder Zeit mit seiner Freundin, auch Gregor Kobel, Ardon Jashari oder Zeki Amdouni erholen sich im oder auf dem Wasser. Und Manuel Akanji feiert am 19. Juli seinen 29. Geburtstag unter Palmen.

Weiter in die Ferne gezogen hat es indes Denis Zakaria. Er ist nach Hollywood gereist. Und für Ricardo Rodriguez halten die Ferien ein besonderes Highlight bereit. Er ist zum zweiten Mal Papi geworden. Sein Sohn Cruz hat ausgerechnet am 14. Juli, dem Tag des EM-Finals, das Licht der Welt erblickt.

