Bei seinem neuen Klub Frankfurt schuftet Aurèle Amenda (20) an seinem Comeback. Im Trainingslager in der USA will der Verteidiger wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen.

Aurèle Amenda will sich in Frankfurt beweisen

Vor fünf Wochen hat Aurèle Amenda mit der Reha begonnen.

Sieben Wochen sind vergangen, seit der EM-Traum von Aurèle Amenda (20) geplatzt ist. Im Vorbereitungscamp in St. Gallen wurde der angeschlagene Verteidiger von Nati-Trainer Murat Yakin (49) vorzeitig nach Hause geschickt. Zumindest als Zuschauer ist der Bieler aber doch noch Teil des Schweizer EM-Märchens geworden. Das dritte Gruppenspiel gegen Deutschland (1:1) verfolgte Amenda in Frankfurt im Stadion.

In der Stadt also, in der sich der neue Eintracht-Profi seit fünf Wochen auf die kommende Bundesliga-Saison vorbereitet. Bei seiner offiziellen Vorstellung blickt Amenda diese Woche noch einmal auf das Nati-Camp zurück. «Ich bin bereits mit einer kleinen Verletzung eingerückt. Während der Trainings ist diese leider schlimmer geworden», erzählt er.

Darum hat Amenda bereits Mitte Juni in Frankfurt mit der Reha begonnen. Diesen Donnerstag konnte er erstmals teilweise mit seinen neuen Teamkollegen mittrainieren. «Bis jetzt läuft alles sehr gut», so der ehemalige YB-Spieler. Er hofft, spätestens kommende Woche, wenn es für die Eintracht in ein zehntägiges Trainingslager nach Louisville (USA) geht, wieder voll ins Training einsteigen zu können. «Dort will ich mich in den Testspielen beweisen», sagt Amenda.

«Bin froh, noch in Bern geblieben zu sein»

Schon im Winter hatte das Verteidiger-Talent in Frankfurt unterschrieben, wurde von Bundesliga-Klub aber noch einmal zurück nach Bern verliehen. Der Verteidiger wäre zwar gern bereits im Januar gewechselt, gibt aber rückblickend zu: «Christoph Spycher und Steve von Bergen haben mir empfohlen, noch ein halbes Jahr bei YB zu bleiben. Ich bin froh, habe ich diese Erfahrungen noch mitgenommen.»

Bei der Eintracht dürfte Amenda vorerst als Innenverteidiger Nummer vier vorgesehen sein. Da Frankfurt aber regelmässig mit einer Dreierkette aufläuft und auch für die Europa-League-Gruppenphase qualifiziert ist, wird das Nati-Juwel zu Einsatzchancen kommen. Am 19. August startet Frankfurt im DFB-Pokal gegen Braunschweig in die neue Saison, eine Woche später steht der Bundesliga-Auftakt gegen Dortmund an.