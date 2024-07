1/6 Seit dieser Woche leitet Vincent Kompany das Trainer der Bayern.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Wie kommt der FC Bayern München daher, der in der kommenden Saison die Meisterschale zurückerobern will? Bei den Spielern gibts noch Fragezeichen, der Mann für die Mission ist dagegen seit Ende Mai bekannt: Vincent Kompany (38).

Der Belgier leitete am Montag seine erste Trainingseinheit an der Säbener Strasse. Sein Auftreten sei «laut, bestimmt und autoritär», wie es Sky beschreibt. Die englische Fussball-Legende Gary Lineker unterstreicht dieses Attribut gegenüber «Sport Bild»: «Er hat dieses Auftreten, um sich bei einem Klub Respekt zu verschaffen.» Allerdings hat der 63-Jährige auch seine Zweifel, was Kompanys Engagement beim deutschen Rekordmeister angeht.

«Kompany ist auf jeden Fall ein Risiko, weil er nicht wirklich Erfahrung hat», so der 80-fache Nationalstürmer der Three Lions. Weil er erst in Belgien bei Anderlecht und in England bei Burnley Coach war, habe er sich noch nicht komplett entwickeln können.

«Er wird ein guter Trainer werden»

Mit Burnley, dem Klub von Nati-Stürmer Zeki Amdouni (23), habe er in seiner ersten Saison zwar den Aufstieg in die Premier League geschafft, doch danach habe nicht mehr viel zusammengepasst, so der BBC-Experte: «Kompany war etwas stur, was seine Spielweise anging.»

Burnley hat zwar nach dem Aufstieg viel Geld (rund 111 Millionen Euro) für neue Spieler investiert, Amdouni war mit 18,6 Millionen der teuerste Neuzugang, doch der Erfolg blieb aus. Mit nur fünf Siegen aus 38 Partien verabschiedeten sich die Clarets als Tabellen-19. wieder in die Zweitklassigkeit.

Lineker fest, dass Kompany bei den Bayern nun allerdings variabler arbeiten könne, «weil ihm bessere Spieler zur Verfügung stehen». So hat der Ex-Stürmer auch lobende Worte für den Belgier übrig: «Ich mag Vincent, er hat etwas, ist sehr intelligent und wird ein wirklich guter Trainer werden.»