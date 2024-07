Das ist die Bayern-Streichliste

1/6 Bayern-Boss Max Eberl fährt eine Spar-Strategie.

Christian Müller Redaktor Sport

An der Säbener Strasse wird seit dieser Woche wieder trainiert. Allerdings steht dem neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany nur ein Rumpfkader zur Verfügung. Diverse Stars geniessen nach der EM ihre Ferien.

Es zeichnet sich bereits ab, dass die Bayern ganz anders aussehen werden als in der letzten, titellosen Saison. Denn: Schon jetzt herrscht auf vielen Positionen ein Überangebot, weitere Stars könnten dazukommen. Gleichzeitig sind die neuen Bosse um Max Eberl darauf erpicht, die Lohnkosten zu senken. Angesichts der Spar-Strategie müssen einige Spieler über die Klippe springen.

Für Goretzka wirds eng

Ganz oben auf der Streichliste steht Matthijs de Ligt. In der Innenverteidigung haben gemäss der Bild-Zeitung Dayot Upamecano und Min-Jae Kim die Nase vorne. Dahinter kämpfen auch Eric Dier und Neuzugang Hiroki Ito (für 23,5 Millionen von Stuttgart) um Einsatzminuten. De Ligts Beraterin soll schon informiert sein, dass es für den Holländer keinen Platz mehr gibt. Manchester United gilt als möglicher Abnehmer.

Auch im Mittelfeld könnte es einen grossen Namen erwischen. Top-Transfer Joao Palhinha (50 Millionen von Fulham) ist auf der Doppel-Sechs gesetzt. Daneben buhlen Leon Goreztka, Konrad Laimer und Aleskandar Pavlovic um den offensiveren Part. Insbesondere die Aktien des 20-jährigen Pavlovic scheinen bei Kompany hoch im Kurs zu sein. Bleibt die Frage, ob sich der langjährige Führungsspieler Goretzka tatsächlich auf die Bank setzt.

Was passiert mit Coman und Gnabry?

In der Offensive wird es ebenfalls für ehemalige Teamstützen eng. Gesetzt sind einzig Jamal Musiala in der Zentrale und Mittelfelstürmer Harry Kane. Daneben sieht es nach einer Flügelzange mit Leroy Sané und Neuzugang Michael Olise (53 Millionen von Crystal Palace) aus. Heisst: Die Bayern könnten auf Kingsley Coman und Serge Gnabry verzichten. Umso mehr, weil noch immer ein Transfer von Leipzig-Holländer Xavi Simons im Raum steht. Eigentlich wollen sowohl Coman als auch Gnabry in München bleiben. Bei Coman würde ein Abgang aber nicht mehr überraschen. So oder so: Langweilig wirds in den kommenden Wochen an der Säbener Strasse auch mit dem neuen Trainer und den neuen Bossen sicher nicht.