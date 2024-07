Sexueller Übergriff? Bundesliga-Neuzugang verhaftet

Mainz-Mittelfeldspieler Kaishu Sano ist in Japan wegen eines möglichen sexuellen Übergriffs festgenommen worden. Für seinen neuen Verein Mainz ist es nicht der einzige Spieler-Zoff der Saisonvorbereitung.

1/4 Kaishu Sano soll eigentlich im Mittelfeld von Mainz 05 für defensive Stabilität sorgen.

Die Bundesliga-Saison startet erst am 23. August und doch hat Mainz 05 bereits einen Skandal an der Backe: Neuzugang Kaishu Sano (23) wurde in seiner japanischen Heimat verhaftet. Dies berichten lokale Medien übereinstimmend.

Grund für die Verhaftung soll ein sexueller Übergriff auf eine Frau nach einem gemeinsamen Nachtessen in Tokio sein. Die Polizei macht zum Fall keine Angaben. Auch Sanos neuer Klub Mainz hüllt sich bisher in Schweigen.

Der defensive Mittelfeldspieler, der für 2,5 Millionen Euro von den Kashima Antlers aus der japanischen J-League nach Deutschland wechselte, müsste am 21. Juli sein erstes Training für Mainz machen. Dazu wird es nach der Verhaftung kaum kommen.

Für den Klub von Nati-Verteidiger Silvan Widmer ist der Fall Sano nicht der einzige Spieler-Zoff. Mainz kämpft noch um den Rauswurf von Skandal-Profi Anwar El Ghazi. Die Kündigung wegen El Ghazis Pro-Palästina-Kommentaren wurde vom Arbeitsgericht Mainz für ungültig erklärt. Eine ruhige Saisonvorbereitung kann sich das Team aus der Fastnachtshochburg Mainz damit abschminken.