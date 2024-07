Bei Bayer Leverkusen läuft noch nicht alles so geschmeidig wie in der letzten Saison. Coach Alonso hat einen Spieler gar bereits zum Straftraining verdonnert.

1/6 Xabi Alonso beim Trainingsauftakt von Leverkusen.

Laura Erni Praktikantin Sport

Seit zwei Tagen läuft beim deutschen Meister Bayer Leverkusen der Trainingsbetrieb wieder. Doch auf den Lorbeeren ausruhen will man sich bei der Werkself nicht. Im Gegenteil: Star-Trainer Xabi Alonso (42) hat bereits ein erstes Mal knallhart durchgegriffen.

Für den frühen Ärger sorgt der 29-jährige Stürmer Sardar Azmoun. Nachdem der Iraner am ersten Tag noch die obligatorische Leistungsdiagnostik absolviert hatte, fehlte er am zweiten Tag beim Training auf dem Platz unentschuldigt.

Die lapidare Begründung liefert Azmoun erst am Mittag – nachdem die Trainingseinheit beendet war. Ihm sei unwohl gewesen, so Azmoun.

Stürmer muss sich neuen Klub suchen

Alonso kümmerte das wenig. Der Spanier fackelte nicht lange – und schmiss den Profi bis auf Weiteres aus dem regulären Trainingsbetrieb. Azmoun muss ab sofort ein individuelles Straftraining absolvieren. Eine Zukunft hat der Spieler aber ohnehin wohl nicht mehr beim Klub. Alonso soll nicht mit den Diensten des Iraners planen. Unter anderem soll der FC Sevilla zu den Interessenten gehören. Der Klub will den Spieler aber lieber ausleihen statt kaufen.

Erst vor zweieinhalb Jahren war Azmoun für 2,5 Millionen Euro von St. Petersburg nach Leverkusen gewechselt, konnte sich aber nie durchsetzen. Zuletzt war der Angreifer an die AS Rom ausgeliehen. Die Italiener schlugen die vereinbarte Klausel in Höhe von zwölf Millionen Euro aber aus.

Übrigens: Ebenfalls im Leverkusener Training fehlt bislang auch der Schweizer Mittelfeld-Star Granit Xhaka (31). Er hat aber eine Entschuldigung. Xhaka darf nach den EM-Strapazen noch ein paar Tage Ferien anhängen.