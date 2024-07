Fertig mit Rudelbildung: Die Regel, die nur noch Captains mit Schiedsrichtern sprechen lässt, wird im Klub-Fussball ebenfalls zum Zug kommen – auch in der Schweiz?

Kommt die neue Motz-Regel auch in der Super League?

An der EM erfolgreich getestet

1/5 An der EM kam die neue Regel erfolgreich zum Einsatz. Hier Holland-Captain Van Dijk (l.), Frankreichs Griezmann und Schiri Taylor.

So viel abseits des Platzes über Penaltys, Handspiele und den VAR diskutierte wurde – auf dem Feld blieb es während der EM bezüglich Schiedsrichter-Diskussionen ruhiger als auch schon. Dies ist der neuen Regel zu verdanken, die es nur noch den beiden Captains erlaubt, mit dem Unparteiischen zu diskutieren.

Die Uefa hat die Motz-Regel beim Turnier in Deutschland erstmals getestet und offenbar als Erfolg verbucht. «Die Rückmeldungen sind positiv», sagt Uefa-Schiri-Boss Robert Rosetti. «Dass nicht mehr alle Spieler den Schiedsrichter bedrängen können, ist ein gutes Zeichen für den Fussball.»

Ab sofort auch in der Champions League

Dieses gute Zeichen wird bald auch in den Klub-Wettbewerben zu sehen sein: Die Motz-Regel kommt auch in der Champions League, der Europa League und der Conference League zur Anwendung. Die drei Europacups beginnen kommende Woche mit den Qualifikationen.

Dabei soll es nicht bleiben, sagt Schiri-Boss Rosetti: «Wir haben schon einige Anfragen von nationalen Verbänden erhalten, die die Linie der Uefa übernehmen wollen.» Einer dieser Verbände ist der deutsche. Wie die «Bild»-Zeitung schreibt, ist von der 1. Bundesliga bis zur Regionalliga (vierthöchste Spielklasse) Schluss mit Rudelbildung.

SFV-Entscheid steht noch aus

Und bei uns? Die Chance ist sehr gross, dass die Regel auch in der Schweiz eingeführt wird. Laut dem Schweizerischen Fussballverband sind die Abklärungen am Laufen. Der Entscheid soll in den kommenden Tagen kommuniziert werden.

Es bleibt dann noch bis zum Meisterschaftsstart am 20. Juli Zeit, um sich ausführlich über den Spezialfall des Goalies als Captain zu informieren. Dieser sieht nämlich vor, dass die Rolle des alleinigen Kommunikators an einen Feldspieler delegiert wird. Ein Zusatz, der Gianluigi Donnarumma nicht bekannt war. Italiens Captain und Goalie sah gegen Spanien prompt Gelb – wegen Motzens.