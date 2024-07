Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Marc Schneider wird zur kommenden Saison hin Fussball-Experte bei SRF.

Nur sechs Tage nach dem Final der EM 2024 startet die Schweizer Super League in die neue Saison. SRF überträgt auch in der Spielzeit 2024/25 jede Runde ein Spiel live, meist am Samstagabend. Zum Auftakt zeigt SRF am 20. Juli 2024 das Duell zwischen Winterthur und St. Gallen.

Mit Marc Schneider (43) und Fabian Lustenberger (36) kann SRF für die neue Spielzeit auf zwei neue Fussballexperten zählen. «Ich konnte bereits das eine oder andere Mal Studioluft schnuppern», sagt Schneider in der Mitteilung von SRF. Schon während der EM kam der frühere FCZ-Profi (Meister 2006, 2007) und aktuelle Vaduz-Trainer als Experte zum Einsatz. Es sei «jedes Mal wieder eine Herausforderung, ein Thema dem Publikum in kurzer Zeit verständlich rüberzubringen».

Lustenberger beendete kürzlich seine Karriere, die ihn vom FC Luzern über Hertha BSC zurück zu YB führte, wo er viermal Meister wurde. Für ihn ist die TV-Arbeit derweil Neuland: «Etwas Lampenfieber wird sicher da sein vor dem ersten Auftritt. Aber ich habe in meiner Fussballkarriere einiges gesehen und erlebt und freue mich, diese Erfahrungen nun als SRF-Experte weitergeben zu können.»

Reto Gafner, Verantwortlicher für die Fussballberichterstattung bei SRF, freut sich: «Marc Schneider und Fabian Lustenberger waren zusammen an über 1000 Spielen aktiv beteiligt. Sie kennen den professionellen Fussball mit all seinen Facetten. Von diesem Erfahrungsschatz kann unser sportbegeistertes SRF-Publikum nun Woche für Woche profitieren.»