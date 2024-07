Hilfe zum Trocken werden

Die Meisten geniessen Alkohol in gemütlicher Runde als Genussmittel, für andere ist er ein Suchtproblem. Rund jede fünfte Person in der Schweiz trinkt ihn missbräuchlich. Das heisst, sie trinkt regelmässig zu viel. Gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG), sind 250'000 - 300'000 Menschen alkoholabhängig. Männer trinken generell mehr als Frauen, wobei diese tendenziell aufholen. Etwa jede dritte Person hat in ihrem Umfeld mindestens eine Person, mit einem Alkoholproblem. Die Hotline der Anonymen Alkoholiker bietet unter der Nummer 0848 848 885, rund um die Uhr Hilfe an. Informationen liefert auch suchtschweiz.ch.