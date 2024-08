1/6 Georg Kobel wird neu Stammtorhüter der Schweizer Nati.

Gregor Kobel (26) wird neuer Stammtorhüter der Schweizer Nationalmannschaft und löst damit die bisherige Nummer 1, Yann Sommer (35), ab. Wie es mit Sommer weitergeht, ist noch unklar.

Eine Abstimmung auf Blick, an der über 16'000 Userinnen und User teilgenommen haben, zeigt eine klare Mehrheit für den Wechsel: 76 Prozent der Leserinnen und Leser finden, dass Gregor Kobel die Nummer 1 verdient hat. 16 Prozent sind der Meinung, dass Yann Sommer die Position weiterhin innehaben soll. Sechs Prozent haben keine Meinung zur Rochade, während zwei Prozent den Wechsel zwar befürworten, aber einen anderen Nachfolger als Kobel bevorzugen.

Das meint die Community

Die meisten Leser begrüssen die Entscheidung, wie die Kommentare zeigen. Leser Urs Spiecker hat Vertrauen in Kobel, der seit 2021 für Borussia Dortmund im Tor steht: «Ich bin seit fast 50 Jahren BvB-Fan und mit meinen Freunden einer Meinung, dass Kobel der beste Goalie ist, den wir jemals hatten. Für mich gehört er zu den besten fünf der Welt. Insofern war es schon befremdlich, ihn bei der EM nicht im Tor der Nati zu sehen.» Stefan Kappeler ist ebenfalls glücklich mit der Entscheidung: «Sommer war gut und sympathisch. Danke Yann. Nun braucht es in Nati neuen Wind, unbedingt auch bei Spielern. Kobel ist mindestens ein gleichwertiger Ersatz.»

Frank Bauer hebt hervor: «Kobel, der viermal als bester Torhüter der Bundesliga ausgezeichnet wurde, hat seinen Zenit noch nicht erreicht. Sommer hat wohl seinen Zenit bereits überschritten. Der Wechsel der Nr. 1 war überfällig. Yann Sommer verdient Dank und Anerkennung für seine guten Leistungen über viele Jahre.»

«Kobel muss sich erst noch beweisen»

Doch nicht alle sind von der Entscheidung überzeugt. Kurt Schenk ist skeptisch: «Jetzt muss Kobel aber beweisen, dass man auf ihn zählen kann und dass er nicht immer verletzt ist, wenn es drauf ankommt!» Michele Pagliuca äussert ähnliche Bedenken: «Wann hat Kobel überzeugt, und wann hat er überhaupt gespielt? Hoffentlich kommt das mit dem Goalie-Wechsel gut, sonst fällt die Nati um Jahre zurück.» Theo Zehnder bringt seine Sorgen über Kobels Verletzungshistorie zum Ausdruck: «Das ganz grosse Problem ist, dass Kobel nach drei bis vier Spielen wieder eine Verletzung hat.»

Wie sich Kobel in seiner neuen Rolle schlägt, wird sich bereits am 5. September zeigen, wenn die Schweizer Nati in der Nations League erstmals nach der EM wieder zu einem Ernstkampf antritt. Yann Sommer, der mit 94 Länderspielen und fünf absolvierten Grossturnieren als Rekordtorhüter der Schweizer Nati gilt, erhält von den Fans grossen Dank. «Ganz herzlichen Dank, Herr Sommer, für all die klasse Leistungen. Bleiben Sie bitte als Reserve bei der Nati.», so Blick-Leser Arnold Sommerhalder.