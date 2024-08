Im Herbst steht für die Nati die Nations League auf dem Programm. Das zweite von drei Heimspielen geht in St. Gallen über die Bühne.

Nati spielt in St. Gallen gegen Dänemark

Yann Sommer und die Nati spielen im Kybunpark gegen Dänemark.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweizer Fussball-Nati bestreitet ihr zweites Heimspiel in der Nations League gegen Dänemark in St. Gallen. Die Partie findet am 15. Oktober um 20.45 Uhr statt. Dies teilte der Schweizerische Fussballverband mit.

Drei Tage zuvor gastiert die Mannschaft von Murat Yakin im zweiten Auswärtsspiel der Kampagne in Leskovac in Serbien. Der Spielort des dritten und letzten Heimspiels gegen Serbien (15. November) ist noch offen.