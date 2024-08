1/5 Kennen und mögen sich seit Jahren: SRF-Moderator Jeff Baltermia (l.) und Yann Sommer.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Wohl noch nie hat ein Schweizer Nationalspieler die Menschen näher an sich rangelassen, als Yann Sommer in der SRF-Doku «Out of the box». Sommer im Gesangsunterricht, Sommer auf dem Surfbrett, Sommer mit Frau und Kindern. Privat wie nie, offen wie selten. Die Eltern kommen zu Wort, andere wichtige Weggefährten. 51 Minuten lang dauert der Film. Redaktionell verantwortlich: SRF-Moderator Jeff Baltermia.