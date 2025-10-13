DE
FR
Abonnieren

Erstmals beim A-Team dabei
Das ist Yakins Plan mit Nati-Nachrücker Athekame

Erst ein 10-Millionen-Transfer in die Serie A, nun das erste Nati-Aufgebot. Zachary Athekame (20) zündet den Karriere-Turbo.
Publiziert: 10:38 Uhr
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Murat Yakin hat Zachary Athekame für das WM-Quali-Spiel gegen Slowenien nachnominiert.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts

  • Zachary Athekame für Slowenien-Spiel in A-Nati nachnominiert
  • Wechsel zu AC Milan für 10 Millionen Franken im Sommer
  • Bei Milan bisher drei Kurzeinsätze, noch kein Startelf-Einsatz
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball

Das ging schneller als gedacht. «Ich konzentriere mich auf mich und meinen Klub. Ich werde weiter an mir arbeiten und dann sehen wir», sagte Zachary Athekame (20) am Freitagabend nach dem 0:0 der U21-Nati gegen Island, als ihn Blick auf eine WM-Teilnahme 2026 anspricht.

Mehr zur Nati
Das steckt hinter der aktuellen Nati-Dominanz
1:35
Keine Probleme beim Pressing
Das steckt hinter der aktuellen Nati-Dominanz
U21-Nati steht vor wegweisendem Spiel gegen die Färöer
Mit Video
Ernüchterung nach Island-Remis
U21-Nati steht vor wegweisendem Spiel gegen die Färöer
So löst die Nati am Montag das WM-Ticket
Schweiz ist voll auf Kurs
So löst die Nati am Montag das WM-Ticket
Jetzt kann die Nati sogar den Quali-Rekord schaffen
Mit Video
Wer soll sie noch stoppen?
Jetzt kann die Nati sogar den Quali-Rekord schaffen

Nur ein paar Stunden später ist der Rechtsverteidiger dem Turnier in Nordamerika einen grossen Schritt näher gekommen. Nach dem 2:0-Erfolg gegen Schweden hat Murat Yakin (51) den Genfer für das Spiel gegen Slowenien nachnominiert. Am Samstag reiste Athekame aus dem U21-Camp in Luzern direkt nach Ljubljana, wo das A-Team am Montagabend sein viertes WM-Quali-Spiel bestreitet.

Nur in 18 von 38 YB-Spielen in der Startelf

Dass es früher als erwartet mit seinem ersten Aufgebot für die Nati geklappt hat, passt zu Athekames Aufstieg. Vor einigen Monaten wäre es noch undenkbar gewesen, dass die AC Milan in diesem Sommer 10 Millionen Franken für den einstigen Xamax-Profi auf den Tisch legt. Schliesslich hat Athekame sein Potenzial bei YB zwar immer wieder angedeutet, einen Stammplatz hat er sich aber nie dauerhaft erkämpfen können.

In der abgelaufenen Saison stand er nur in 18 von 38 möglichen Super-League-Spielen von Beginn an auf dem Platz. In der aktuellen Spielzeit waren es zwei von vier Partien, ehe er in die Serie A weiterzog.

Drei Kurzeinsätze für Milan

Bei Milan wartet Athekame noch auf seinen ersten Startelf-Einsatz. Bei den Rossoneri scheint man aber einen klaren Plan mit dem Neuzugang zu haben. Seit seinem Wechsel stand das Abwehrjuwel immer im Kader, zweimal in der Liga und einmal im Cup kam er bereits zu einem Kurzeinsatz. Seinen Wechsel nach Italien hat Athekame bislang aber ohnehin nicht bereut. «Es ist geil. Ich fühle mich sehr wohl», sagt er über die Trainings mit Superstars wie Luka Modric oder Rafael Leao.

Im Gegensatz zu Milan spielt Athekame in der U21-Nati bereits eine Hauptrolle. Bei der Nullnummer gegen Island stand er zum dritten Mal in Folge in der Startelf. Nati-Coach Murat Yakin hat den Rechtsverteidiger aber schon länger auf dem Schirm. «Er ist ein anständiger Junge. Bei ihm geht es vor allem darum, ums gegenseitige Kennenlernen», erklärt Yakin am Sonntag das Aufgebot von Athekame.

Der Nati-Trainer lässt durchblicken, dass ein Einsatz gegen Slowenien nach nur einer Trainingseinheit mit der Nati womöglich noch etwas zu früh kommen könnte. Ausgeschlossen, dass Athekame am Montag zu seinem Debüt kommt, ist es aber nicht. Schliesslich geht beim Rechtsverteidiger vieles schneller als erwartet.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
4
6
2
Nordirland
Nordirland
3
2
6
3
Slowakei
Slowakei
3
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
3
-7
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
9
9
2
Kosovo
Kosovo
3
-2
4
3
Slowenien
Slowenien
3
-3
2
4
Schweden
Schweden
3
-4
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
11
10
2
Schottland
Schottland
4
5
10
3
Griechenland
Griechenland
4
-3
3
4
Belarus
Belarus
4
-13
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
6
9
2
Ukraine
Ukraine
3
0
4
3
Island
Island
3
2
3
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
-8
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Türkei
Türkei
3
0
6
3
Georgien
Georgien
3
0
3
4
Bulgarien
Bulgarien
3
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
3
7
9
2
Ungarn
Ungarn
3
1
4
3
Armenien
Armenien
3
-6
3
4
Irland
Irland
3
-2
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
6
19
16
2
Polen
Polen
6
6
13
3
Finnland
Finnland
7
-5
10
4
Litauen
Litauen
7
-5
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
6
16
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
6
5
10
4
Zypern
Zypern
7
2
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
6
26
18
2
Italien
Italien
5
7
12
3
Israel
Israel
6
-1
9
4
Estland
Estland
6
-10
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
6
9
12
2
Belgien
Belgien
5
13
11
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
6
-4
6
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
6
3
11
3
Serbien
Serbien
5
-2
7
4
Lettland
Lettland
6
-4
5
5
Andorra
Andorra
6
-10
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
6
19
16
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
7
4
12
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
6
-18
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Qualifikation zur WM 2026
Qualifikation zur WM 2026
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Qualifikation zur WM 2026
        Qualifikation zur WM 2026
        Schweiz
        Schweiz