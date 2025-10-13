Erst ein 10-Millionen-Transfer in die Serie A, nun das erste Nati-Aufgebot. Zachary Athekame (20) zündet den Karriere-Turbo.

1/6 Murat Yakin hat Zachary Athekame für das WM-Quali-Spiel gegen Slowenien nachnominiert. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts Zachary Athekame für Slowenien-Spiel in A-Nati nachnominiert

Wechsel zu AC Milan für 10 Millionen Franken im Sommer

Bei Milan bisher drei Kurzeinsätze, noch kein Startelf-Einsatz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucas Werder Reporter Fussball

Das ging schneller als gedacht. «Ich konzentriere mich auf mich und meinen Klub. Ich werde weiter an mir arbeiten und dann sehen wir», sagte Zachary Athekame (20) am Freitagabend nach dem 0:0 der U21-Nati gegen Island, als ihn Blick auf eine WM-Teilnahme 2026 anspricht.

Nur ein paar Stunden später ist der Rechtsverteidiger dem Turnier in Nordamerika einen grossen Schritt näher gekommen. Nach dem 2:0-Erfolg gegen Schweden hat Murat Yakin (51) den Genfer für das Spiel gegen Slowenien nachnominiert. Am Samstag reiste Athekame aus dem U21-Camp in Luzern direkt nach Ljubljana, wo das A-Team am Montagabend sein viertes WM-Quali-Spiel bestreitet.

Nur in 18 von 38 YB-Spielen in der Startelf

Dass es früher als erwartet mit seinem ersten Aufgebot für die Nati geklappt hat, passt zu Athekames Aufstieg. Vor einigen Monaten wäre es noch undenkbar gewesen, dass die AC Milan in diesem Sommer 10 Millionen Franken für den einstigen Xamax-Profi auf den Tisch legt. Schliesslich hat Athekame sein Potenzial bei YB zwar immer wieder angedeutet, einen Stammplatz hat er sich aber nie dauerhaft erkämpfen können.

In der abgelaufenen Saison stand er nur in 18 von 38 möglichen Super-League-Spielen von Beginn an auf dem Platz. In der aktuellen Spielzeit waren es zwei von vier Partien, ehe er in die Serie A weiterzog.

Drei Kurzeinsätze für Milan

Bei Milan wartet Athekame noch auf seinen ersten Startelf-Einsatz. Bei den Rossoneri scheint man aber einen klaren Plan mit dem Neuzugang zu haben. Seit seinem Wechsel stand das Abwehrjuwel immer im Kader, zweimal in der Liga und einmal im Cup kam er bereits zu einem Kurzeinsatz. Seinen Wechsel nach Italien hat Athekame bislang aber ohnehin nicht bereut. «Es ist geil. Ich fühle mich sehr wohl», sagt er über die Trainings mit Superstars wie Luka Modric oder Rafael Leao.

Im Gegensatz zu Milan spielt Athekame in der U21-Nati bereits eine Hauptrolle. Bei der Nullnummer gegen Island stand er zum dritten Mal in Folge in der Startelf. Nati-Coach Murat Yakin hat den Rechtsverteidiger aber schon länger auf dem Schirm. «Er ist ein anständiger Junge. Bei ihm geht es vor allem darum, ums gegenseitige Kennenlernen», erklärt Yakin am Sonntag das Aufgebot von Athekame.

Der Nati-Trainer lässt durchblicken, dass ein Einsatz gegen Slowenien nach nur einer Trainingseinheit mit der Nati womöglich noch etwas zu früh kommen könnte. Ausgeschlossen, dass Athekame am Montag zu seinem Debüt kommt, ist es aber nicht. Schliesslich geht beim Rechtsverteidiger vieles schneller als erwartet.