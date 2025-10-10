Darum gehts
- Schweizer U21 spielt unentschieden gegen Island in EM-Qualifikation
- Torwart Silas Huber verhindert mit starker Parade isländischen Führungstreffer
- Nati steht nach zwei Gruppenspielen mit vier Punkten auf Tabellenplatz zwei
In Luzern empfängt die Schweizer U21-Nationalmannschaft Island zum zweiten EM-Qualispiel. Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Estland (2:0) sind die Schweizer gewillt nachzulegen. Der Beginn der Partie sieht ansprechend aus: Das Team von Trainer Sascha Stauch hat deutlich mehr Ballbesitz und kommt über den wirbligen Marc Giger zu mehreren guten Gelegenheiten.
Vor allem durch Standards sind die Schweizer gefährlich. Captain Roggerio Nyakossi verpasst nach einer guten halben Stunde nur knapp den Führungstreffer nach einem Eckball. Der Verteidiger scheint selbst davon überrascht zu sein, dass der Ball bis zu ihm durchkommt. Trotz der Dominanz gibt es auch brenzlige Situationen vor dem Schweizer Goalie Silas Huber. Doch der FCZ-Ersatzkeeper macht seinen Job tadellos und hält seinen Kasten sauber.
Nach dem Seitenwechsel sind es allerdings die Gäste, die dem Torerfolg näher zu sein scheinen. Milan-Söldner Zachary Athekame ist in dieser Phase vor allem in der Defensive gefordert, verhindert aber, dass es zu wirklichen Chancen kommt. Nach rund einer Stunde verhindert Huber mit einer sehenswerten Parade das 1:0 der Isländer nach einem Freistoss.
Nach dem Beinahe-Tor fängt sich die Schweiz und kommt ihrerseits zu guten Möglichkeiten. Der eingewechselte Junior Zé scheitert am isländischen Schlussmann Lukas Petersson. Die Schweiz ist wieder besser im Spiel, doch Tore wollen keine mehr fallen – auch weil in der Nachspielzeit gleich zwei Topchancen liegen gelassen werden. So steht die Nati nach zwei Gruppenspielen mit vier Punkten vorübergehend auf dem zweiten Tabellenplatz. Bereits am Mittwoch geht es auswärts gegen Färöer weiter.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
2
3
6
2
2
0
3
3
2
0
3
4
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
9
7
2
3
4
7
3
3
-1
3
4
3
-12
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
2
3
6
2
2
4
3
3
2
-2
1
4
2
-5
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
15
13
2
5
4
10
3
6
-1
10
4
6
-3
3
5
6
-15
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
17
15
2
6
8
13
3
5
4
7
4
6
-2
5
5
6
-27
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
21
15
2
4
5
9
3
5
4
9
4
5
-8
3
5
5
-22
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
9
11
2
4
13
10
3
5
5
10
4
6
-4
6
5
6
-23
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
13
15
2
5
2
8
3
4
-1
7
4
5
-4
4
5
5
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
16
13
2
6
5
13
3
6
3
9
4
6
-9
6
5
5
-15
0