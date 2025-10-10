Am Freitagabend geht es für die Nati in der WM-Quali in Stockholm mit dem Spiel gegen Schweden weiter. Während die Schweizer unter den ersten Zwei der Gruppe landen müssen, gibt es für die Schweden auf dem Weg an die WM-Endrunde ein Schlupfloch namens Nations League.

1/5 Die Schweizer Nati hat nach dem Traumstart in die Quali die Chance, sich bereits nach dem 4. Spieltag für die WM-Endrunde zu qualifizieren. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Schweiz könnte WM-Quali nach perfektem Start bereits nach 4 Spieltagen fix machen

Zwei Niederlagen im Oktober und zwei Siege der Slowenen wären Horrorszenario

Schweden hat unabhängig von der Quali-Gruppe gute Chancen auf Playoff-Teilnahme

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Zwei Siege, sechs Punkte, sieben Tore und null Gegentore. Die Schweiz ist mit Siegen gegen Kosovo (4:0) und Slowenien (3:0) perfekt in die WM-Qualifikation gestartet.

Das bringt die Schweiz vor den Spielen gegen Schweden am Freitagabend (20.45 Uhr) und Slowenien am Montag in eine komfortable Position, das WM-Ticket bereits im aktuellen Zusammenzug buchen zu können. Blick schaut auf die Ausgangslage in der Schweizer Quali-Gruppe B – und erklärt, wieso die Schweden sogar Gruppenletzter werden und trotzdem von der Endrunde träumen können.

Schweizer Idealszenario

Mit zwei weiteren Siegen könnte das WM-Ticket für die Schweizer Nati bereits nach dem 4. Spieltag Tatsache sein. Einzige Voraussetzung: Kosovo darf keines seiner beiden Spiele gewinnen, also maximal zwei Punkte ergattern.

Schweizer Horrorszenario

Gehen beide Auswärtsspiele in diesem Zusammenzug verloren, könnte die Nati die WM-Quali nicht mehr in den eigenen Händen haben. Und zwar dann, wenn Slowenien seine beiden Oktober-Spiele gewinnt. Die Schweiz würde dann einen Punkt hinter Slowenien liegen und wäre im November auf Patzer der Slowenen angewiesen. Die Schweiz müsste dann aus dem Heimspiel gegen Schweden (15. November) und in Pristina gegen den Kosovo (18.11) mindestens einen Punkt mehr holen als die Slowenen – bei Punktegleichheit würde zuerst die Tordifferenz und dann die Direktbegegnung zählen.

Verzögerungsszenario

Verliert die Schweiz eines der beiden Spiele oder spielt Unentschieden, wird es komplizierter. Doch solange die Nati – entweder gegen die Schweden oder Slowenien – auch nur einen Punkt holt, wird man im November die Möglichkeit haben, sich mit zwei Siegen aus eigener Kraft für die WM in Kanada, den USA und Mexiko zu qualifizieren.

Schweden hat Playoff-Platz fast auf sicher

Neben den Gruppenzweiten der WM-Quali-Gruppen dürfen die vier am besten klassierten Gruppensieger aus der Nations League (die sich nicht unter den besten zwei der Quali-Gruppen befinden) in den Playoffs versuchen. Als Sieger der Gruppe 1 in der Liga C gehört Schweden in diese Kategorie – und würde mit grosser Wahrscheinlichkeit auch als Gruppenletzter der Schweizer Gruppe an den Playoffs teilnehmen.