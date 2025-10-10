DE
Ausgangslage in der Schweizer Gruppe
Wie die Nati das WM-Ticket löst und wieso Schweden Letzter werden darf

Am Freitagabend geht es für die Nati in der WM-Quali in Stockholm mit dem Spiel gegen Schweden weiter. Während die Schweizer unter den ersten Zwei der Gruppe landen müssen, gibt es für die Schweden auf dem Weg an die WM-Endrunde ein Schlupfloch namens Nations League.
Publiziert: 13:15 Uhr
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Anhören
1/5
Die Schweizer Nati hat nach dem Traumstart in die Quali die Chance, sich bereits nach dem 4. Spieltag für die WM-Endrunde zu qualifizieren.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • Schweiz könnte WM-Quali nach perfektem Start bereits nach 4 Spieltagen fix machen
  • Zwei Niederlagen im Oktober und zwei Siege der Slowenen wären Horrorszenario
  • Schweden hat unabhängig von der Quali-Gruppe gute Chancen auf Playoff-Teilnahme
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Zwei Siege, sechs Punkte, sieben Tore und null Gegentore. Die Schweiz ist mit Siegen gegen Kosovo (4:0) und Slowenien (3:0) perfekt in die WM-Qualifikation gestartet.

Das bringt die Schweiz vor den Spielen gegen Schweden am Freitagabend (20.45 Uhr) und Slowenien am Montag in eine komfortable Position, das WM-Ticket bereits im aktuellen Zusammenzug buchen zu können. Blick schaut auf die Ausgangslage in der Schweizer Quali-Gruppe B – und erklärt, wieso die Schweden sogar Gruppenletzter werden und trotzdem von der Endrunde träumen können.

Schweizer Idealszenario

Mit zwei weiteren Siegen könnte das WM-Ticket für die Schweizer Nati bereits nach dem 4. Spieltag Tatsache sein. Einzige Voraussetzung: Kosovo darf keines seiner beiden Spiele gewinnen, also maximal zwei Punkte ergattern.

Schweizer Horrorszenario

Gehen beide Auswärtsspiele in diesem Zusammenzug verloren, könnte die Nati die WM-Quali nicht mehr in den eigenen Händen haben. Und zwar dann, wenn Slowenien seine beiden Oktober-Spiele gewinnt. Die Schweiz würde dann einen Punkt hinter Slowenien liegen und wäre im November auf Patzer der Slowenen angewiesen. Die Schweiz müsste dann aus dem Heimspiel gegen Schweden (15. November) und in Pristina gegen den Kosovo (18.11) mindestens einen Punkt mehr holen als die Slowenen – bei Punktegleichheit würde zuerst die Tordifferenz und dann die Direktbegegnung zählen.

Verzögerungsszenario

Verliert die Schweiz eines der beiden Spiele oder spielt Unentschieden, wird es komplizierter. Doch solange die Nati – entweder gegen die Schweden oder Slowenien – auch nur einen Punkt holt, wird man im November die Möglichkeit haben, sich mit zwei Siegen aus eigener Kraft für die WM in Kanada, den USA und Mexiko zu qualifizieren.

Schweden hat Playoff-Platz fast auf sicher

Neben den Gruppenzweiten der WM-Quali-Gruppen dürfen die vier am besten klassierten Gruppensieger aus der Nations League (die sich nicht unter den besten zwei der Quali-Gruppen befinden) in den Playoffs versuchen. Als Sieger der Gruppe 1 in der Liga C gehört Schweden in diese Kategorie – und würde mit grosser Wahrscheinlichkeit auch als Gruppenletzter der Schweizer Gruppe an den Playoffs teilnehmen.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Nordirland
Nordirland
2
0
3
3
Deutschland
Deutschland
2
0
3
4
Luxemburg
Luxemburg
2
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
7
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-2
3
3
Schweden
Schweden
2
-2
1
4
Slowenien
Slowenien
2
-3
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
3
9
7
2
Schottland
Schottland
3
4
7
3
Griechenland
Griechenland
3
-1
3
4
Belarus
Belarus
3
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
3
6
2
Island
Island
2
4
3
3
Ukraine
Ukraine
2
-2
1
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
2
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
5
15
13
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
6
-1
10
4
Litauen
Litauen
6
-3
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
5
17
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
6
-2
5
5
San Marino
San Marino
6
-27
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
9
11
2
Belgien
Belgien
4
13
10
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-8
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
5
-4
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
5
16
13
2
Tschechien
Tschechien
6
5
13
3
Färöer
Färöer
6
3
9
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Kosovo
Kosovo
Slowenien
Slowenien
Schweden
Schweden
