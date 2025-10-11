1/5 Sascha Stauch sieht trotz des Unentschiedens gegen Island eine positive Entwicklung. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts U21-Nati gibt Punkte ab im EM-Quali-Spiel gegen Island

Trainer Stauch sieht trotz Enttäuschung positive Entwicklung im Team

Färöer überraschen mit drei Siegen aus vier Spielen in der Gruppe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Andri Bäggli Redaktion Sport

Nach dem 0:0 zu Hause gegen Island ist die Ernüchterung bei der Schweizer U21-Nati nach dem zweiten EM-Quali-Spiel spürbar. Viel hat man sich vorgenommen, um mindestens den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe C zu erreichen und sich notfalls via Playoffs für die EM zu qualifizieren – nun ein erster Rückschlag.

Dabei deckt sich ein Bild: Wie bereits im ersten Spiel gegen Estland lässt der Schweizer Nachwuchs nach der Pause die Zielstrebigkeit und den Zug zum Tor vermissen. Trotzdem sieht Trainer Sascha Stauch eine positive Entwicklung: «Wir haben eine Verbesserung gegenüber den Spielen gegen Estland und Albanien gezeigt. Darauf können wir jetzt aufbauen.»

Wer spielt gegen Färöer?

Trotzdem verbirgt auch er die Enttäuschung nicht. Denn gegen die aufsässigen Isländer hat man sich schon drei Punkte erhofft und auch eingeplant. Nun gilt es am Dienstag gegen die Färöer bereits ernst. Der Fussballzwerg überrascht bislang mit drei Siegen aus vier Spielen – einzig gegen Favorit Frankreich hat es eine 0:6-Klatsche gegeben.

Von einem Schicksalsspiel will Stauch nichts wissen: «Druck machen wir uns nur selbst, weil wir die Ambitionen auch haben, uns für die Euro zu qualifizieren. Mit einem Sieg sind wir dann bereit für die nächsten Aufgaben.»

Das zu erreichen, wird aber gar nicht so einfach – auch weil die Liste mit abwesenden Spielern wächst. GC-Spieler Tim Meyer hat einen Muskelfaserriss erlitten, Corsin Konietzke musste nach seiner Einwechslung nach einem Zweikampf angeschlagen raus und auch Marc Giger ist nach dem Spiel mit einem Eisbeutel ums Knie in die Kabine verschwunden. Zudem ist Milan-Verteidiger Zachary Athekame von Murat Yakin ins A-Team nachnominiert worden. «Wir haben ein gutes Kader und viele Optionen, aber jetzt gilt es, abzuwarten, wie das Lazarett aussieht», so Stauch.

Unzufriedener Mittelfeldmotor

Wie Stauch hat sich auch Cheveyo Tsawa ein anderes Resultat erhofft. Der 18-Jährige, der sowohl beim FC Zürich als auch in der U21-Nati viel Verantwortung trägt, sieht Nachholbedarf in Sachen Effizienz.

«Wir hatten die Chancen und Abschlüsse. Aber der letzte Wille vor dem Tor hat noch gefehlt, aber das wollen wir definitiv am Dienstag besser machen. Wir wollten hier unbedingt die drei Punkte holen. Es bringt aber nichts, jetzt zu viel darüber nachzudenken», so der FCZ-Mittelfeldmotor.