DE
FR
Abonnieren

Ernüchterung nach Island-Remis
U21-Nati steht vor wegweisendem Spiel gegen die Färöer

Die Schweizer U21-Nati enttäuscht beim 0:0 gegen Island in der EM-Qualifikation. Trainer Sascha Stauch sieht trotzdem eine positive Entwicklung. FCZ-Juwel Cheveyo Tsawa kritisiert die mangelnde Effizienz.
Publiziert: vor 13 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Sascha Stauch sieht trotz des Unentschiedens gegen Island eine positive Entwicklung.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts

  • U21-Nati gibt Punkte ab im EM-Quali-Spiel gegen Island
  • Trainer Stauch sieht trotz Enttäuschung positive Entwicklung im Team
  • Färöer überraschen mit drei Siegen aus vier Spielen in der Gruppe
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktion Sport

Nach dem 0:0 zu Hause gegen Island ist die Ernüchterung bei der Schweizer U21-Nati nach dem zweiten EM-Quali-Spiel spürbar. Viel hat man sich vorgenommen, um mindestens den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe C zu erreichen und sich notfalls via Playoffs für die EM zu qualifizieren – nun ein erster Rückschlag.

Dabei deckt sich ein Bild: Wie bereits im ersten Spiel gegen Estland lässt der Schweizer Nachwuchs nach der Pause die Zielstrebigkeit und den Zug zum Tor vermissen. Trotzdem sieht Trainer Sascha Stauch eine positive Entwicklung: «Wir haben eine Verbesserung gegenüber den Spielen gegen Estland und Albanien gezeigt. Darauf können wir jetzt aufbauen.»

Wer spielt gegen Färöer?

Trotzdem verbirgt auch er die Enttäuschung nicht. Denn gegen die aufsässigen Isländer hat man sich schon drei Punkte erhofft und auch eingeplant. Nun gilt es am Dienstag gegen die Färöer bereits ernst. Der Fussballzwerg überrascht bislang mit drei Siegen aus vier Spielen – einzig gegen Favorit Frankreich hat es eine 0:6-Klatsche gegeben.

Von einem Schicksalsspiel will Stauch nichts wissen: «Druck machen wir uns nur selbst, weil wir die Ambitionen auch haben, uns für die Euro zu qualifizieren. Mit einem Sieg sind wir dann bereit für die nächsten Aufgaben.» 

Das zu erreichen, wird aber gar nicht so einfach – auch weil die Liste mit abwesenden Spielern wächst. GC-Spieler Tim Meyer hat einen Muskelfaserriss erlitten, Corsin Konietzke musste nach seiner Einwechslung nach einem Zweikampf angeschlagen raus und auch Marc Giger ist nach dem Spiel mit einem Eisbeutel ums Knie in die Kabine verschwunden. Zudem ist Milan-Verteidiger Zachary Athekame von Murat Yakin ins A-Team nachnominiert worden. «Wir haben ein gutes Kader und viele Optionen, aber jetzt gilt es, abzuwarten, wie das Lazarett aussieht», so Stauch.

Unzufriedener Mittelfeldmotor

Wie Stauch hat sich auch Cheveyo Tsawa ein anderes Resultat erhofft. Der 18-Jährige, der sowohl beim FC Zürich als auch in der U21-Nati viel Verantwortung trägt, sieht Nachholbedarf in Sachen Effizienz.

«Wir hatten die Chancen und Abschlüsse. Aber der letzte Wille vor dem Tor hat noch gefehlt, aber das wollen wir definitiv am Dienstag besser machen. Wir wollten hier unbedingt die drei Punkte holen. Es bringt aber nichts, jetzt zu viel darüber nachzudenken», so der FCZ-Mittelfeldmotor.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
4
6
2
Nordirland
Nordirland
3
2
6
3
Slowakei
Slowakei
3
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
3
-7
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
9
9
2
Kosovo
Kosovo
3
-2
4
3
Slowenien
Slowenien
3
-3
2
4
Schweden
Schweden
3
-4
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
3
9
7
2
Schottland
Schottland
3
4
7
3
Griechenland
Griechenland
3
-1
3
4
Belarus
Belarus
3
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
6
9
2
Ukraine
Ukraine
3
0
4
3
Island
Island
3
2
3
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
-8
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
5
15
13
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
6
-1
10
4
Litauen
Litauen
6
-3
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
5
17
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
6
-2
5
5
San Marino
San Marino
6
-27
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
6
9
12
2
Belgien
Belgien
5
13
11
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
6
-4
6
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
0:0
6
-4
5
5
Andorra
Andorra
0:0
6
-10
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
5
16
13
2
Tschechien
Tschechien
6
5
13
3
Färöer
Färöer
6
3
9
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen