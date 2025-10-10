DE
FR
Abonnieren

Verletzung im U21-Nati-Camp
GC muss auf unbestimmte Zeit auf Tim Meyer verzichten

Tim Meyer muss frühzeitig aus dem Camp der Schweizer U21-Nationalmannschaft abreisen. Der Grund: Ein Muskelfaserriss. Damit muss sein Verein GC eine Weile ohne seinen Mittelfeldmann auskommen.
Publiziert: vor 8 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Schlechte Nachrichten für GC: Tim Meyer fällt wegen eines Muskelfaserrisses auf unbestimmte Zeit aus.
Foto: keystone-sda.ch
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Zwangspause für Tim Meyer (21): Der GC-Mittelfeldspieler hat sich im Training der Schweizer U21-Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel zugezogen und fällt deshalb auf unbestimmte Zeit aus. Aus dem Nati-Camp ist er deshalb vorzeitig abgereist, wie GC in einer Mitteilung schreibt.

Die Verletzung kommt für Meyer zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Nachdem er zu Saisonbeginn höchstens zu Teilzeiteinsätzen gekommen ist, scheint er sich in den letzten Partien die Gunst von GC-Trainer Gerald Scheiblehner (48) erspielt zu haben. So stand er in den letzten drei Liga-Partien zweimal von Beginn weg auf dem Platz, unter anderem auch beim 3:0-Sieg im Zürcher Derby gegen den FCZ am vergangenen Samstag. In diesem Aufwärtstrend wird Meyer nun ausgebremst.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Grasshopper Club Zürich
Nichts verpassen
Alle Storys zu GC
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
8
4
16
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
7
15
3
FC Basel
FC Basel
8
6
15
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
-1
14
5
FC Zürich
FC Zürich
8
-2
13
6
FC Sion
FC Sion
8
3
12
7
FC Luzern
FC Luzern
8
1
12
8
FC Lugano
FC Lugano
8
-3
10
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
2
9
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
1
8
11
Servette FC
Servette FC
8
-3
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
8
-15
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        Super League
        Super League