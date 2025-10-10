GC muss auf unbestimmte Zeit auf Tim Meyer verzichten

Tim Meyer muss frühzeitig aus dem Camp der Schweizer U21-Nationalmannschaft abreisen. Der Grund: Ein Muskelfaserriss. Damit muss sein Verein GC eine Weile ohne seinen Mittelfeldmann auskommen.

1/2 Schlechte Nachrichten für GC: Tim Meyer fällt wegen eines Muskelfaserrisses auf unbestimmte Zeit aus. Foto: keystone-sda.ch

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Zwangspause für Tim Meyer (21): Der GC-Mittelfeldspieler hat sich im Training der Schweizer U21-Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel zugezogen und fällt deshalb auf unbestimmte Zeit aus. Aus dem Nati-Camp ist er deshalb vorzeitig abgereist, wie GC in einer Mitteilung schreibt.

Die Verletzung kommt für Meyer zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Nachdem er zu Saisonbeginn höchstens zu Teilzeiteinsätzen gekommen ist, scheint er sich in den letzten Partien die Gunst von GC-Trainer Gerald Scheiblehner (48) erspielt zu haben. So stand er in den letzten drei Liga-Partien zweimal von Beginn weg auf dem Platz, unter anderem auch beim 3:0-Sieg im Zürcher Derby gegen den FCZ am vergangenen Samstag. In diesem Aufwärtstrend wird Meyer nun ausgebremst.

