Yakin holt Milan-Verteidiger Athekame in die Nati

Am Tag nach dem 2:0-Sieg gegen Schweden nominiert Nationaltrainer Murat Yakin Zachary Athekame nach. Der Rechtsverteidiger stösst für das Auswärtsspiel gegen Slowenien vom Montag zum Nationalteam.

1/2 Zachary Athekame wird von der U21 in die A-Nati befördert. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Für Athekame, der am Freitag noch im EM-Qualifikationsspiel der U21 auflief, ist es das erste Aufgebot im A-Nationalteam. Der 20-Jährige wechselte im Sommer von den Young Boys zur AC Milan, bei der er bisher zu drei Teileinsätzen kam.

Athekames Aufgebot ist auch eine Vorsichtsmassnahme, nachdem sich Isaac Schmidt im Training eine Prellung am Fuss zugezogen hat. Der Verteidiger von Werder Bremen bleibt aber im Nationalteam, das neu mit 24 Spielern nach Slowenien reist. Am Montag bestreitet die Schweiz in Ljubljana das vierte Spiel der WM-Qualifikation.