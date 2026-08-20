Nach Alvarez-Absage

Barcelona steht 13 Tage vor Transferschluss noch ohne gelernten Mittelstürmer da. Nach der Absage Atleticos bei Wunschspieler Julian Alvarez bringen spanische Medien drei Alternativen ins Spiel. Einer davon ist Alvarez' Mitspieler bei Argentinien.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Barcelona sucht neuen Mittelstürmer nach Lewandowski- und Torres-Abgang

Wunschspieler Alvarez bleibt bei Atlético Madrid

Alternativen: Lautaro Martinez, Mikautadze und Perez im Fokus der Katalanen

Davide Malinconico Redaktor Sport

Es ist der 20. August. Nur noch 13 Tage ist das Sommer-Transferfenster in Spanien geöffnet – und einer der grössten Klubs der Welt steht ohne echten Mittelstürmer da.

Nachdem bereits seit längerem feststeht, dass Tormaschine Robert Lewandowski (37) seinen Vertrag in Katalonien nicht verlängern und den Verein in Richtung Amerika verlassen wird, folgte am vergangenen Wochenende der nächste Abgang: Spaniens WM-Held Ferran Torres (26) wechselt für knapp 50 Millionen Euro zu PSG. Damit brennt beim FC Barcelona die Frage lichterloh, wer künftig die Rolle der neuen Nummer 9 übernimmt.

Absage bei Wunschkandidat

Es ist kein Geheimnis: Der absolute Wunschkandidat für diese Position war wochenlang Julian Alvarez (26). Der Argentinier hatte während der vergangenen Weltmeisterschaft sogar selbst seinen Wechselwunsch geäussert, was die ganze Transfersaga anheizte.

Sein Klub Atlético Madrid stellt sich jedoch quer und verweist stur auf die astronomische Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro. Ohne diese Summe gibt es keine Freigabe, weshalb Alvarez wohl in der spanischen Hauptstadt bleiben wird.

Drei Alternativen zu Alvarez

Auf der Suche nach Alternativen richten die Katalanen ihren Blick nun laut Medienberichten auf Alvarez' Nationalmannschaftskollegen Lautaro Martinez (28). Doch auch dieser Deal grenzt an das Unmögliche, da Inter Mailand seinen Captain kurz vor dem Serie-A-Start (der italienische Meister startet am 22. August um 18.30 Uhr) kaum ziehen lassen dürfte.

Wesentlich realistischer erscheinen die von der «Marca» ebenfalls ins Spiel gebrachten Villarreal-Angreifer Georges Mikautadze (25) und Ayoze Perez (33). Während Perez die deutlich günstigere Option wäre, bringt der treffsicherere Georgier Mikautadze eher das Potenzial für eine Stammplatzrolle mit.

Ausgeschlossen werden darf aber auch nicht, dass die «Blaugrana» gänzlich ohne gelernten Mittelstürmer in die Saison gehen und künftig mit einer sogenannten «falso nueve» – einer falschen Neun – auflaufen.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen