Die vier Chelsea-Spieler Nicolas Jackson, Liam Delap, Axel Disasi und Tosin Adarabioyo trainieren seit August 2026 separat vom Team. Alle vier stehen bei den Blues aussen vor und ihre Zukunft im Verein ist ungewiss.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vier Chelsea-Spieler trainieren separat vom Hauptkader, Zukunft unklar

Fifa-Regeln von 2025 verbieten Isolation ungewollter Spieler

Betroffene Spieler: Disasi, Adarabioyo, Jackson, Delap

Blick Sportdesk

Vier Chelsea-Stars trainieren derzeit abseits der ersten Mannschaft. Dabei handelt es sich um die beiden Verteidiger Axel Disasi (28) und Tosin Adarabioyo (28) sowie die Stürmer Liam Delap (23) und Nicolas Jackson (25). Letzterer ging in der vergangenen Saison für die Bayern auf Torejagd.

Bemerkenswert dabei: Für das Quartett griff Chelsea einst tief die Tasche: Über 117 Millionen Euro flossen an Ablösen – 45 Millionen für Disasi, 37 Millionen für Jackson und 35,5 Millionen für Delap. Einzig Adarabioyo kam ablösefrei. Heute spielen sie in den Planungen der Blues keine Rolle mehr.

Anders als bei Raheem Sterling (31), der 2025 noch in die Nachwuchsakademie verbannt wurde, läuft die Isolation diesmal moderater ab: Die vier Profis nutzen zeitgleich dieselben Anlagen des Trainingszentrums wie der restliche Kader.

An der Stamford Bridge geht man vorsichtig mit der Situation um, nachdem die Fifa im Sommer neue Regeln eingeführt hat, die es den Klubs praktisch verbieten, unerwünschte Spieler auszugrenzen.

Dieser Artikel ist zuerst auf «sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.