Jetzt ist es fix
Lewandowski verlässt Barcelona

Nun ist es offiziell: Robert Lewandowski wird den FC Barcelona nach vier Jahren verlassen. Wohin es den Polen nach seinem Abgang im Sommer verschlägt, ist noch ungewiss.
Publiziert: 14:13 Uhr
Aktualisiert: 14:19 Uhr
Robert Lewandowski wird Barcelona zum Saisonende verlassen.
Davide MalinconicoRedaktor Sport

Seit geraumer Zeit stand in Barcelona die Frage im Raum, ob Robert Lewandowski (37) bei Barça bleiben wird oder nicht. Nun herrscht Gewissheit: Nach vier Jahren endet die Zeit des Polen in Katalonien. Sowohl der Klub als auch der Stürmer-Star selbst geben dies am Samstag offiziell bekannt. In den sozialen Medien verabschiedet sich der Torjäger mit einer emotionalen Botschaft inklusive Liebeserklärung: «Katalonien ist mein Ort auf der Erde.»

Erfolgreiche Barça-Zeit

Lewandowski blickt auf eine erfolgreiche Zeit bei den Katalanen zurück – sowohl auf individueller als auch auf Vereinsebene. Die Bilanz seiner Zeit bei den «Blaugrana» kann sich sehen lassen: Seit seiner Ankunft vom FC Bayern im Sommer 2022 traf Lewandowski in 191 Spielen beeindruckende 119 Mal. In den vier Jahren feierte er mit dem Team drei Meisterschaften, einen Pokalsieg sowie drei spanische Supercups. Erst vor Kurzem feierte er den letzten der drei Meistertitel.

Im Sommer wird er Barça nun ablösefrei verlassen – wohin es den Knipser zieht, ist allerdings noch unklar. Die ohnehin schon zahlreichen Gerüchte über seine Zukunft dürften durch die offizielle Abgangsbestätigung nun erst recht an Fahrt aufnehmen.

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
36
59
91
2
Real Madrid
36
39
80
3
Villarreal CF
36
24
69
4
Atletico Madrid
36
21
66
5
Real Betis Balompie
36
12
57
6
RC Celta de Vigo
36
4
50
7
Getafe CF
36
-6
48
8
Real Sociedad
36
-1
45
9
Athletic Bilbao
36
-13
44
10
Rayo Vallecano
36
-6
44
11
Valencia CF
36
-12
43
12
Sevilla FC
36
-12
43
13
CA Osasuna
36
-4
42
14
RCD Espanyol Barcelona
36
-13
42
15
FC Girona
36
-15
40
16
Deportivo Alaves
36
-12
40
17
Elche CF
36
-9
39
18
RCD Mallorca
36
-11
39
19
Levante UD
36
-15
39
20
Real Oviedo
36
-30
29
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
