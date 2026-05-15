Darum gehts
- Kylian Mbappé und Trainer Alvaro Arbeloa streiten öffentlich bei Real Madrid
- Drei Konflikte: Bankplatz im Clasico, Italien-Reise und Oviedo-Wechsel
- Fans pfeifen Mbappé aus, er reagiert mit Lächeln
Die Spannungen bei Real Madrid eskalieren: Kylian Mbappé (27) und Trainer Alvaro Arbeloa (43) liefern sich einen öffentlichen Schlagabtausch. Nach einer enttäuschenden Saison sind der französische Superstar und der junge Trainer in einen offenen Konflikt geraten, der durch drei entscheidende Ereignisse angeheizt wurde.
Das erste Ereignis ereignete sich vor dem prestigeträchtigen Clasico gegen Barcelona. Mbappé wollte unbedingt starten, doch Arbeloa entschied sich dagegen. Der Weltmeister verliess das Training vorzeitig unter dem Vorwand von Beschwerden und tauchte nicht einmal auf der Bank auf. Arbeloa kommentierte später: «Ein Spieler, der vor vier Tagen nicht einmal auf der Bank sitzen konnte, sollte heute eingewechselt werden. Das hat Konsequenzen.»
Der zweite Konfliktpunkt war Mbappés Verhalten während seiner Verletzungspause. Nach einem umstrittenen Trip nach Italien mit seiner Freundin landete er nur zwölf Minuten vor einem Spiel gegen Espanyol mit einem Privatjet in Madrid. Arbeloa kritisierte daraufhin auf einer Pressekonferenz: «Real Madrid wurde nicht mit Spielern aufgebaut, die auf dem Platz im Smoking auftreten.» Diese Aussage traf Mbappé offenbar tief.
Fans mit Pfiffen
Das dritte und vielleicht subtilste Ereignis war Arbeloas Entscheidung, Mbappé im Spiel gegen Oviedo als einzige Einwechslung zu bringen. Die Fans reagierten mit lautem Pfeifen, als der Franzose das Spielfeld betrat, und Mbappé quittierte dies mit einem gequälten Lächeln. Der Trainer scheint damit ein klares Zeichen gesetzt zu haben.
Mbappé selbst äusserte seinen Frust über die Saison: «Wir hatten eine Struktur und eine Idee, doch alles ging in der zweiten Hälfte verloren.» Arbeloa konterte: «Er hat sicher mehr Tore in der ersten Saisonhälfte erzielt. Das ist normal.»
Dieser Artikel ist zuerst auf «sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
36
59
91
2
Real Madrid
36
39
80
3
Villarreal CF
36
24
69
4
Atletico Madrid
36
21
66
5
Real Betis Balompie
36
12
57
6
RC Celta de Vigo
36
4
50
7
Getafe CF
36
-6
48
8
Real Sociedad
36
-1
45
9
Athletic Bilbao
36
-13
44
10
Rayo Vallecano
36
-6
44
11
Valencia CF
36
-12
43
12
Sevilla FC
36
-12
43
13
CA Osasuna
36
-4
42
14
RCD Espanyol Barcelona
36
-13
42
15
FC Girona
36
-15
40
16
Deportivo Alaves
36
-12
40
17
Elche CF
36
-9
39
18
RCD Mallorca
36
-11
39
19
Levante UD
36
-15
39
20
Real Oviedo
36
-30
29