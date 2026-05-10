Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
34
58
88
2
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal CF
34
25
68
4
Atletico Madrid
35
20
63
5
Real Betis Balompie
35
11
54
6
RC Celta de Vigo
35
5
50
7
Getafe CF
34
-8
44
8
Real Sociedad
35
-1
44
9
Athletic Bilbao
34
-10
44
10
CA Osasuna
35
-3
42
11
Rayo Vallecano
34
-6
42
12
Sevilla FC
35
-13
40
13
Elche CF
35
-8
39
14
Valencia CF
34
-13
39
15
RCD Espanyol Barcelona
35
-15
39
16
RCD Mallorca
34
-9
38
17
FC Girona
34
-15
38
18
Deportivo Alaves
35
-13
37
19
Levante UD
35
-16
36
20
Real Oviedo
34
-28
28