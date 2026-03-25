Hinter der Zukunft von Robert Lewandowski bei Barcelona steht weiterhin ein grosses Fragezeichen. Am Rande der alles entscheidenden WM-Qualifikation mit Polen äussert er sich nun persönlich zu seiner Zukunft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Robert Lewandowskis Vertrag bei Barça läuft im Sommer 2026 aus

Barça-Präsident Laporta will Lewandowski unbedingt halten

Lewandowski hat 19 Torbeteiligungen in 37 Pflichtspielen auf dem Konto War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

In Barcelona steht seit geraumer Zeit eine zentrale Frage im Raum: Bleibt Robert Lewandowski oder verlässt er die Katalanen nach vier erfolgreichen Jahren?

Trotz seiner inzwischen 37 Jahre gehört der Pole nach wie vor zu den besten Mittelstürmern Europas, wenngleich er bei Barça in der laufenden Spielzeit kein unumstrittener Stammspieler mehr ist. Trotzdem stehen für ihn 19 Torbeteiligungen in 37 Pflichtspielen zu Buche. Nun äussert sich der Angreifer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, persönlich zu seiner Zukunft.

«Nehme mir Zeit»

Der «Bild» zufolge lässt Lewandowski verlauten, dass sich an seinem Status quo nichts geändert habe. Er nehme sich die nötige Zeit, um die beste Entscheidung für seine Zukunft zu treffen – ein finaler Entschluss stehe noch aus.

Bereits vor knapp zwei Wochen gab sich der 163-fache polnische Nationalspieler im Interview mit «SportWeek» bedeckt und betonte: «Das Ziel ist es, die Saison mit so vielen Siegen, Toren und Titeln wie möglich zu beenden. Dann sehen wir weiter. Ich denke nicht darüber nach und habe mich noch nicht entschieden, es hat momentan keine Priorität.»

Anfang März äusserte sich auch Barcelona-Präsident Joan Laporta (63) im Gespräch mit dem Radiosender Cadena SER zur Personalie Lewandowski. Geht es nach Laporta, soll er unbedingt bleiben. Der Präsident machte deutlich, dass «Lewy» weiterhin extrem wichtig für den Klub sei – merkte jedoch gleichzeitig an, dass jenem lukrative Angebote aus Saudi-Arabien vorlägen.

Namhafte Stürmer als Nachfolger gehandelt

Unabhängig davon, ob man sich auf eine Vertragsverlängerung einigt, hält Barça laut «Bild» bereits Ausschau nach einem neuen Stürmer – schliesslich wird Lewandowski nicht jünger.

Schon länger taucht der Name von Atlético Madrids Julian Alvarez (26) als Wunschkandidat auf. Da Atlético jedoch kaum geneigt sein wird, sein Prunkstück an die Konkurrenz zu verlieren, stellt dieses Unterfangen eine enorme Herausforderung dar. Ebenfalls gehandelt werden ManCitys Omar Marmoush (27) und Dusan Vlahovic (26). Besonders der Serbe ist eine interessante Option: Da sein Vertrag bei Juventus Turin im Sommer ausläuft, wäre er nach aktuellem Stand ablösefrei zu haben.

Sehen wir «Lewy» an der WM?

Abseits der Spekulationen um seine Zukunft weilt Lewandowski derzeit bei der polnischen Nationalmannschaft. Mit seinem Heimatland möchte er nun die Qualifikation für die anstehende Weltmeisterschaft unter Dach und Fach zu bringen.

Am 26. März (20:45 Uhr) trifft Polen in den WM-Playoffs auf Albanien. Sollte dort ein Sieg gelingen, stünde das entscheidende Spiel gegen den Sieger der Partie zwischen der Ukraine und Schweden an – in jedem Fall warten hochkarätige Gegner, die ebenfalls berechtigte Hoffnungen auf ein WM-Ticket hegen.

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