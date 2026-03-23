BVB hat Kehl-Nachfolger als Sportdirektor gefunden

Nur einen Tag nach der einvernehmlichen Trennung von Sebastian Kehl hat Borussia Dortmund schon einen neuen Sportdirektor gefunden: Ole Book kommt von Elversberg.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ole Book wird ab 25. März Sportdirektor bei Borussia Dortmund

Der 40-Jährige war zuvor Sportvorstand beim SV Elversberg

Vertrag bis Juni 2029, Book tritt Nachfolge von Sebastian Kehl an War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Cédric Heeb Redaktor Sport

Ole Book wird neuer Sportdirektor von Borussia Dortmund. Der 40-Jährige tritt die Nachfolge von Sebastian Kehl, von dem sich der BVB erst am Sonntag getrennt hat, ab Mittwoch an. Sein Vertrag läuft bis Ende Juni 2029.

Book kommt vom SV Elversberg, dem Tabellenzweiten der 2. Bundesliga. Dort war er seit Juli 2023 Sportvorstand, dort hatte er zunächst als Scout (2017 bis 2018) und später als Sportdirektor (2018 bis 2023) geamtet.

«Mit Ole Book haben wir unseren Wunschkandidaten für die Position des Sportdirektors zum BVB holen können», wird BVB-Sportvorstand Lars Ricken in der Medienmitteilung zitiert. Der 49-Jährige verfolge Books Arbeit schon lange und ist davon überzeugt, dass «Ole fachlich und menschlich sehr gut zu uns passt».

«Emotionale Verbindung seit Kindheitstagen»

In seiner sportlichen Verantwortung stieg Elversberg von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga auf – und schnuppert auf dem 2. Platz liegend am Aufstieg in die höchste deutsche Liga. «Er hat auf dem Weg dahin viele junge Talente entwickelt und gleichzeitig Kaderwerte geschaffen. Wir haben grosses Vertrauen in Ole und seine Expertise, wenn es darum geht, kreative und mutige Ideen auf dem Transfermarkt zu entwickeln», so Ricken.

Book verbinde viel mit dem BVB, wie er sagt: «Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein für mich mit einer emotionalen Verbindung seit Kindheitstagen. Es ist einer der grössten Klubs in Europa und ich freue mich sehr, mich in diesen komplett einzubringen.» Gleichzeitig dankt er allen Verantwortlichen in Elversberg, die ihm diesen Schritt ermöglicht haben.