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BVB hat Kehl-Nachfolger als Sportdirektor gefunden

Nur einen Tag nach der einvernehmlichen Trennung von Sebastian Kehl hat Borussia Dortmund schon einen neuen Sportdirektor gefunden: Ole Book kommt von Elversberg.
Publiziert: 14:14 Uhr
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Ole Book ist der neue Sportdirektor von Borussia Dortmund.
Foto: IMAGO/Fussball-News Saarland

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ole Book wird ab 25. März Sportdirektor bei Borussia Dortmund
  • Der 40-Jährige war zuvor Sportvorstand beim SV Elversberg
  • Vertrag bis Juni 2029, Book tritt Nachfolge von Sebastian Kehl an
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Cédric HeebRedaktor Sport

Ole Book wird neuer Sportdirektor von Borussia Dortmund. Der 40-Jährige tritt die Nachfolge von Sebastian Kehl, von dem sich der BVB erst am Sonntag getrennt hat, ab Mittwoch an. Sein Vertrag läuft bis Ende Juni 2029.

Book kommt vom SV Elversberg, dem Tabellenzweiten der 2. Bundesliga. Dort war er seit Juli 2023 Sportvorstand, dort hatte er zunächst als Scout (2017 bis 2018) und später als Sportdirektor (2018 bis 2023) geamtet.

«Mit Ole Book haben wir unseren Wunschkandidaten für die Position des Sportdirektors zum BVB holen können», wird BVB-Sportvorstand Lars Ricken in der Medienmitteilung zitiert. Der 49-Jährige verfolge Books Arbeit schon lange und ist davon überzeugt, dass «Ole fachlich und menschlich sehr gut zu uns passt».

«Emotionale Verbindung seit Kindheitstagen»

In seiner sportlichen Verantwortung stieg Elversberg von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga auf – und schnuppert auf dem 2. Platz liegend am Aufstieg in die höchste deutsche Liga. «Er hat auf dem Weg dahin viele junge Talente entwickelt und gleichzeitig Kaderwerte geschaffen. Wir haben grosses Vertrauen in Ole und seine Expertise, wenn es darum geht, kreative und mutige Ideen auf dem Transfermarkt zu entwickeln», so Ricken.

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Book verbinde viel mit dem BVB, wie er sagt: «Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein für mich mit einer emotionalen Verbindung seit Kindheitstagen. Es ist einer der grössten Klubs in Europa und ich freue mich sehr, mich in diesen komplett einzubringen.» Gleichzeitig dankt er allen Verantwortlichen in Elversberg, die ihm diesen Schritt ermöglicht haben.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
27
72
70
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
27
30
61
3
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
27
20
53
4
RB Leipzig
RB Leipzig
27
18
50
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
27
15
50
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
27
16
46
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
27
-1
38
8
SC Freiburg
SC Freiburg
27
-5
37
9
Union Berlin
Union Berlin
27
-15
31
10
FC Augsburg
FC Augsburg
27
-17
31
11
FSV Mainz
FSV Mainz
27
-9
30
12
Hamburger SV
Hamburger SV
27
-9
30
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
27
-13
29
14
Werder Bremen
Werder Bremen
27
-17
28
15
1. FC Köln
1. FC Köln
27
-9
26
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
27
-20
24
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
27
-22
21
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
27
-34
15
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