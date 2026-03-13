Darum gehts
- Borussia Dortmund trennt sich im Sommer von Özcan und Süle
- Verträge beider Spieler laufen per Edne Saison aus
- Süle mit 108 Einsätzen, Özcan mit 92 Einsätzen seit 2022
Bei Borussia Dortmund ist an der Kader-Front in den letzten Tagen einiges los. Nachdem der BVB die Trennung von Julian Brandt (29) im Sommer und die Vertragsverlängerung von Felix Nmecha (25) bekanntgegeben hat, folgen nun wieder zwei Abgänge.
Wie der Tabellenzweite der Bundesliga mitteilt, werden die auslaufenden Verträge von Salih Özcan (28) und Niklas Süle (30) im Sommer nicht verlängert. In beiden Fällen habe man den Entscheid gemeinsam mit dem Spieler gefällt.
Özcan kam im Sommer 2022 vom 1. FC Köln für rund fünf Millionen zu den Dortmundern und stand 92 Mal auf dem Platz (zwei Assists). Süle wechselte im gleichen Transferfenster zum BVB. Er kam damals ablösefrei vom FC Bayern München und streifte sich seither 108 Mal das schwarz-gelbe Trikot über (drei Tore, fünf Assists).
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
25
68
66
2
Borussia Dortmund
25
27
55
3
TSG Hoffenheim
25
20
49
4
VfB Stuttgart
25
16
47
5
RB Leipzig
25
14
47
6
Bayer Leverkusen
25
16
44
7
Eintracht Frankfurt
25
-1
35
8
SC Freiburg
25
-5
34
9
FC Augsburg
25
-12
31
10
Hamburger SV
25
-8
29
11
Union Berlin
25
-12
28
12
Borussia Mönchengladbach
25
-15
25
13
Werder Bremen
25
-16
25
14
1. FC Köln
25
-9
24
15
FSV Mainz
25
-12
24
16
FC St. Pauli
25
-17
24
17
VfL Wolfsburg
25
-21
20
18
1. FC Heidenheim 1846
25
-33
14