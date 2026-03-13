Niklas Süle und Salih Özcan werden Borussia Dortmund im Sommer verlassen. Die Verträge des Duos werden im gegenseitigen Einvernehmen nicht verlängert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Borussia Dortmund trennt sich im Sommer von Özcan und Süle

Verträge beider Spieler laufen per Edne Saison aus

Süle mit 108 Einsätzen, Özcan mit 92 Einsätzen seit 2022 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Cédric Heeb Redaktor Sport

Bei Borussia Dortmund ist an der Kader-Front in den letzten Tagen einiges los. Nachdem der BVB die Trennung von Julian Brandt (29) im Sommer und die Vertragsverlängerung von Felix Nmecha (25) bekanntgegeben hat, folgen nun wieder zwei Abgänge.

Wie der Tabellenzweite der Bundesliga mitteilt, werden die auslaufenden Verträge von Salih Özcan (28) und Niklas Süle (30) im Sommer nicht verlängert. In beiden Fällen habe man den Entscheid gemeinsam mit dem Spieler gefällt.

Özcan kam im Sommer 2022 vom 1. FC Köln für rund fünf Millionen zu den Dortmundern und stand 92 Mal auf dem Platz (zwei Assists). Süle wechselte im gleichen Transferfenster zum BVB. Er kam damals ablösefrei vom FC Bayern München und streifte sich seither 108 Mal das schwarz-gelbe Trikot über (drei Tore, fünf Assists).