Sportchef bestätigt Gerüchte
Brandt wird den BVB im Sommer verlassen

Julian Brandt verlässt Borussia Dortmund im Sommer ablösefrei. Sportchef Lars Ricken bestätigt am Samstag, dass der Vertrag des 29-Jährigen nach sieben Jahren beim BVB nicht verlängert wird.
Publiziert: vor 58 Minuten
Julian Brandts Vertrag bei Borussia Dortmund wird nicht verlängert.
Darum gehts

  • Julian Brandt verlässt Borussia Dortmund im Sommer nach sieben Jahren
  • Der deutsche Nationalspieler absolvierte 297 Spiele und erzielte 56 Tore
  • 2019 kam Brandt für 25 Mio. Euro von Bayer Leverkusen zum BVB
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Julian Brandt (29) wird seinen auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund nicht verlängern und den Bundesligisten im Sommer ablösefrei verlassen. BVB-Sportchef Lars Ricken bestätigt dies am Samstag nach dem 2:1-Sieg bei Köln in einem Interview gegenüber Sky. Zuvor wurde bereits in deutschen Medien über einen möglichen Abgang des Leistungsträgers gemunkelt.

«Es hat ja schon einige Berichte gegeben», nimmt Ricken auf die Gerüchte Bezug. «Es hat offene Gespräche gegeben, aber man war sich dann eben einig, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert wird», erklärt der Deutsche, dass Brandt den Verein nach sieben Jahren zum Saisonende verlassen wird.

Brandt war 2019 für rund 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum BVB gewechselt. Der deutsche Nationalspieler hat mit dem BVB 2021 den DFB-Pokal gewinnen und 2024 den Champions-League-Final (0:2-Niederlage gegen Real Madrid) erreicht. Der Offensivspieler absolvierte insgesamt 297 Pflichtspiele für die Dortmunder, erzielte 56 Tore und gab 68 Vorlagen.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

