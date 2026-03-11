BVB bindet Mittelfeld-Abräumer langfristig

Borussia Dortmund verlängert den Vertrag von Felix Nmecha vorzeitig bis 2030. Auch andere Top-Klubs sind an einer Verpflichtung interessiert gewesen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Borussia Dortmund verlängert Vertrag mit Felix Nmecha bis 2030

Nmecha gehört laut Sky nun zu den Top-Verdienern beim Verein

108 Spiele, 13 Tore für Dortmund bisher vom 25-jährigen Mittelfeldspieler War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Andri Bäggli Redaktion Sport

Borussia Dortmund bindet Mittelfeld-Abräumer Felix Nmecha langfristig. Der 25-Jährige unterschreibt bei Schwarz-Gelb ein Arbeitspapier bis 2030 – sein vorheriger Vertrag wäre noch bis 2028 gelaufen. Dank der Vertragsverlängerung steigt Nmecha laut Sky zu den Top-Verdienern beim BVB auf. Genauere Angaben macht der Sender aber nicht.

«Er identifiziert sich absolut mit Borussia Dortmund und ist ein ganz zentraler Baustein unserer strategischen Kaderplanung», wird Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken in einer Medienmitteilung zitiert. Bislang ist Nmecha 108-mal für die Dortmunder aufgelaufen und erzielte 13 Tore.

Umbruch steht bevor

Nebst dem BVB setzten sich auch andere Top-Klubs mit dem Mittelfeld-Spieler auseinander. Unter anderem wollte sich sein Jugendklub Manchester City die Dienste des deutschen Nationalspielers sichern. Nun haben aber die Dortmunder sich durchgesetzt.

Nichtsdestotrotz steht den Dortmundern ein Umbruch im Sommer bevor. Bereits kommuniziert wurde, dass der auslaufende Vertrag von Julian Brandt nicht verlängert wird. Auch die Zukunft von Stürmer Serhou Guirassy und Verteidiger Nico Schlotterbeck steht noch in den Sternen, Niklas Süle dürfte den Verein wohl verlassen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos