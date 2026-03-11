BVB bindet Mittelfeld-Abräumer langfristig

Darum gehts
- Borussia Dortmund verlängert Vertrag mit Felix Nmecha bis 2030
- Nmecha gehört laut Sky nun zu den Top-Verdienern beim Verein
- 108 Spiele, 13 Tore für Dortmund bisher vom 25-jährigen Mittelfeldspieler
Borussia Dortmund bindet Mittelfeld-Abräumer Felix Nmecha langfristig. Der 25-Jährige unterschreibt bei Schwarz-Gelb ein Arbeitspapier bis 2030 – sein vorheriger Vertrag wäre noch bis 2028 gelaufen. Dank der Vertragsverlängerung steigt Nmecha laut Sky zu den Top-Verdienern beim BVB auf. Genauere Angaben macht der Sender aber nicht.
«Er identifiziert sich absolut mit Borussia Dortmund und ist ein ganz zentraler Baustein unserer strategischen Kaderplanung», wird Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken in einer Medienmitteilung zitiert. Bislang ist Nmecha 108-mal für die Dortmunder aufgelaufen und erzielte 13 Tore.
Umbruch steht bevor
Nebst dem BVB setzten sich auch andere Top-Klubs mit dem Mittelfeld-Spieler auseinander. Unter anderem wollte sich sein Jugendklub Manchester City die Dienste des deutschen Nationalspielers sichern. Nun haben aber die Dortmunder sich durchgesetzt.
Nichtsdestotrotz steht den Dortmundern ein Umbruch im Sommer bevor. Bereits kommuniziert wurde, dass der auslaufende Vertrag von Julian Brandt nicht verlängert wird. Auch die Zukunft von Stürmer Serhou Guirassy und Verteidiger Nico Schlotterbeck steht noch in den Sternen, Niklas Süle dürfte den Verein wohl verlassen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
25
68
66
2
Borussia Dortmund
25
27
55
3
TSG Hoffenheim
25
20
49
4
VfB Stuttgart
25
16
47
5
RB Leipzig
25
14
47
6
Bayer Leverkusen
25
16
44
7
Eintracht Frankfurt
25
-1
35
8
SC Freiburg
25
-5
34
9
FC Augsburg
25
-12
31
10
Hamburger SV
25
-8
29
11
Union Berlin
25
-12
28
12
Borussia Mönchengladbach
25
-15
25
13
Werder Bremen
25
-16
25
14
1. FC Köln
25
-9
24
15
FSV Mainz
25
-12
24
16
FC St. Pauli
25
-17
24
17
VfL Wolfsburg
25
-21
20
18
1. FC Heidenheim 1846
25
-33
14