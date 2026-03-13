Schnappt sich Arsenal zwei deutsche Nationalspieler?

Im kommenden Sommer wird Leon Goretzka die Bayern, sowie Julian Brandt den BVB verlassen. Nun streckt der FC Arsenal die Fühler nach den beiden DFB-Stars aus.

Beide Spieler sind ablösefrei, Verträge laufen im Sommer aus

Goretzka: 8 Jahre bei Bayern, Brandt: 298 Einsätze für Dortmund

Beim FC Arsenal läuft es in der laufenden Saison so rund wie schon lange nicht mehr. In der Premier League führt man das Feld als Tabellenführer an und liegt sieben Punkte vor Verfolger Manchester City – wenn auch mit einem Spiel mehr. Wird der Klub aus Nordlondon Meister, wäre es der erste Meistertitel seit 2004. Auch in der Champions League und in den beiden Pokalwettbewerben FA Cup und EFL Cup besteht noch die Chance auf eine Trophäe.

Das hindert den Verein nicht daran, schon mal auf die nächste Saison hin zu planen. Neuste Meldungen berichten, dass man sich Leon Goretzka (31) vom FC Bayern und Julian Brandt (29) von Borussia Dortmund ins Auge gefasst hat.

Duo wäre ablösefrei

Dass dieser Zweifach-Coup mehr als wahrscheinlich ist, liegt auch an der Vertragssituation: Sowohl Brandt als auch Goretzka werden ihre im Sommer auslaufenden Arbeitspapiere nicht verlängern und sind somit ablösefrei zu haben.

Ende Januar gab Bayern-Sportdirektor Christoph Freund (48) bekannt, dass Goretzka die Bayern nach acht Jahren verlassen werde: «Im Sommer wird der Weg von Leon bei Bayern vorbei sein.»

Vergangene Woche wurde nun seitens des BVB auch die Trennung von Brandt nach sieben gemeinsamen Jahren offiziell bestätigt. BVB-Sportchef Lars Ricken (49) erklärte dazu: «Es hat offene Gespräche gegeben, aber man war sich dann eben einig, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert wird.» Im aktuellen Kader der Borussen stand kein anderer Profi so oft auf dem Platz wie der Mittelfeldspieler (298 Einsätze).

DFB-Stars gemeinsam nach England?

Laut Eurosport geben nicht nur die günstigen Marktbedingungen, sondern vor allem auch die internationale Routine der beiden Nationalspieler den Ausschlag für das Interesse. Wie das Portal «Teamtalk» einen Insider zitiert: «Goretzka und Brandt haben ihre Qualität nachgewiesen und passen sowohl ins Team als auch ins System. Lasst uns sehen, wie es sich entwickelt.»

Dennoch ist der Doppel-Transfer für Arsenal kein Selbstläufer: Hochkarätige Konkurrenz wie Juventus Turin und Atlético Madrid buhlt ebenfalls um Goretzka. Auch ein Wechsel innerhalb der Bundesliga scheint möglich: Arsenals Champions-League-Gegner Bayer Leverkusen wird als mögliche Option gehandelt. Auch um Brandt ranken sich Gerüchte, der laut verschiedenen Berichten ebenfalls in Spanien landen könnte.

Es bleibt abzuwarten, ob das Duo künftig auf Vereinsebene gemeinsam auf dem Platz steht. Zumindest in der Nationalelf könnten sie im nächsten Sommer wieder Seite an Seite zu sehen sein – sofern beide den Sprung ins WM-Aufgebot schaffen.