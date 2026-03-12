Bundesliga-Schiri erklärt Rücktritt mit lustigem Video

Darum gehts
- Patrick Ittrich beendet Schiedsrichter-Karriere nach der Saison, teilt Abschiedsvideo online
- Leitete seit 2009 insgesamt 188 Spiele in 1. und 2. Bundesliga
- Seine Abschiedstournee startet am 14. März mit Arminia gegen Paderborn
Der deutsche Schiri Patrick Ittrich (47) beendet seine Karriere nach der laufenden Saison. «Danke für diese unvergessliche Zeit. Ich freue mich auf alles, was kommt», schreibt er auf Instagram.
Dazu veröffentlicht er ein Video, in dem diverse Persönlichkeiten auf lustige Art und Weise auf seinen Rücktritt reagieren. Unter anderem DFB-Legende Lothar Matthäus (64), Sportmoderatorin Laura Wontorra (37), Schiedsrichter Deniz Aytekin (47) und Ex-Bundesliga-Keeper Rafal Gikiewicz (38) spielen im Video mit.
Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärt Ittrich, dass er dem Fussball erhalten bleiben möchte. Konkretes könne er dazu aber noch nicht sagen. «Weil du schon bewiesen hast, dass du auch als Schiedsrichter-Experte eine 1+ mit Sternchen bist, mache ich mir um dich keine Sorgen», sagt Laura Wontorra im Video. Gut möglich also, dass weitere Einsätze im Fernsehen folgen werden. Bisher fungierte er bei Welt- und Europameisterschaften als Experte bei Sky und MagentaTV.
«Kann es jungen Menschen nur empfehlen»
Ittrich debütierte am 13. Februar 2016 in der 1. Bundesliga und leitete bisher insgesamt 90 Spiele im deutschen Oberhaus. Zahlreiche Verletzungen wie drei Kreuzbandrisse oder ein Muskelbündelriss verhinderten in den letzten zehn Jahren mehr Einsätze. In der 2. Bundesliga leitete er seit 2009 98 Partien.
«Ich habe viele Länder gesehen, nahezu jedes Bundesliga-Stadion in Deutschland kennengelernt und vor allem viele tolle Menschen getroffen. Und das Wichtigste: Es hat mir immer unglaublich viel Spass gemacht», äussert sich Ittrich gegenüber DPA.
Der Hamburger macht zu seinem Abschied auch Werbung für seine Zunft. «Ich kann jungen Menschen nur empfehlen, den Schiedsrichterschein zu machen. Man lernt unglaublich viel fürs Leben: sich zu organisieren, Verantwortung zu übernehmen und kritikfähig zu sein», erklärt er.
Am Samstag beginnt Ittrich seine Abschiedstournee mit der Zweitliga-Partie zwischen Arminia Bielefeld und dem SC Paderborn.
