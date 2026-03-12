DE
Lupenreiner Hattrick in der Champions League!
Real-Star Valverde gehört nun zu erlauchtem Kreis

Drei Tore in einem Spiel haben in der Champions League schon einige Spieler erzielt. Drei Tore in einer Halbzeit, ohne Unterbruch eines anderen Tores, gelangen aber erst 32 Mal. In K.o.-Spielen ist das Phänomen noch seltener.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
1/6
Federico Valverde gehört nach seinem Dreierpack gegen ManCity zu einem erlauchten Kreis.
Foto: imago/AFLOSPORT

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Real Madrids Valverde erzielt lupenreinen Hattrick gegen Manchester City
  • Nur 13 lupenreine Hattricks in erster Halbzeit seit 1992
  • Real Madrid verlor noch nie nach Drei-Tore-Führung
Carlo SteinerRedaktor Sport

Das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und Manchester City wird als die grosse Valverde-Show in Erinnerung bleiben. Der Real-Captain schoss seine Königlichen mit einem lupenreinen Hattrick – drei Treffer in einer Halbzeit, ohne Unterbruch durch ein anderes Tor – schon vor der Pause praktisch im Alleingang ab. 

Solch überragende Einzelleistungen haben in der Champions League Seltenheitswert. Zwar gab es in der Geschichte des Wettbewerbs (ab 1992) schon 171 Hattricks – also mindestens drei Tore eines Spielers in einem Spiel – davon waren aber nur 31 lupenreine. Lediglich 13 Mal gelang dies in der ersten Halbzeit. 

Zusätzlich speziell macht Valverdes Dreierpack der Fakt, dass sonst keiner seiner Teamkollegen erfolgreich war. Das gabs bisher erst achtmal, wobei das Ergebnis dabei viermal 3:0 lautete. 

Die lupenreinen Hattricks der CL-Geschichte

1. Luc Nilis, RSC Anderlecht gegen HJK Helsinki (1993), 3:0
2. Mike Newell, Blackburn Rovers gegen Rosenborg BK (1995), 4:1
3. Andrij Shevchenko, Dynamo Kiew gegen Barcelona (1997), 4:0
4. Filippo Inzaghi, Lazio Rom gegen Marseille (2000), 5:1
5. Marco Simone, AS Monaco gegen Sturm Graz (2000), 5:0
6. Alan Shearer, Newcastle United gegen Leverkusen (2003), 3:1
7. Didier Drogba, Marseille gegen Partizan Belgrad (2003), 3:0
8. Tuncay Sanli, Fenerbahçe gegen Manchester United (2004), 3:0
9. Andrij Shevchenko, Milan gegen Fenerbahce (2005), 4:0
10. Gareth Bale, Tottenham gegen Inter Mailand (2010), 3:4
11. Mario Gomez, Bayern gegen Neapel (2011), 3:2
12. Roberto Soldado, Valencia gegen KRC Genk (2011), 7:0
13. Mario Gomez, Bayern gegen Basel (2012), 7:0
14. Robert Lewandowski, Dortmund gegen Real Madrid (2013), 4:1
15. Zlatan Ibrahimovic, PSG gegen Anderlecht (2013), 5:0
16. Luiz Adriano, Schachtar Donezk gegen BATE Borissow (2014), 5:0
17. Cristiano Ronaldo, Real Madrid gegen Schachtar Donezk (2015), 4:0
18. Cristiano Ronaldo, Real Madrid gegen Malmö (2015), 8:0
19. Mesut Özil, Arsenal gegen Ludogorets (2016), 6:0
20. Arda Turan, Barcelona gegen Gladbach (2016), 4:0
21. Layvin Kurzawa, PSG gegen Anderlecht (2017), 5:0
22. Raheem Sterling, Manchester City gegen Atalanta Bergamo (2019), 5:1
23. Robert Lewandowski, Bayern gegen Roter Stern Belgrad (2019), 6:0
24. Arkadiusz Milik, Neapel gegen KRC Genk (2019), 4:0
25. Olivier Giroud, Chelsea gegen Sevilla (2020), 4:0
26. Robert Lewandowski, Bayern gegen Salzburg (2022), 7:1
27. Karim Benzema, Real Madrid gegen PSG (2022), 3:1
28. Mohamed Salah, Liverpool gegen Glasgow Rangers (2022), 7:1
29. Erling Haaland, Manchester City gegen Leipzig (2023), 7:0
30. Victor Osimhen, Galatasaray gegen Ajax Amsterdam (2025), 3:0
31. Kylian Mbappé, Real Madrid gegen Olympiakos Piräus (2025), 4:3
32. Federico Valverde, Real Madrid gegen Manchester City (2026), 3:0

Auf den Spuren von Real-Legende Benzema

Der Grossteil der lupenreinen Hattricks wurde in Gruppenspielen erzielt, in denen die Favoritenrolle oft klar vergeben war. Nur sieben der 31 Hattricks ereigneten sich in K.o.-Spielen. Damit trägt sich Federico Valverde in die Liste ein, auf der auch beispielsweise Mario Gomez, Karim Benzema und Robert Lewandowski stehen. 

An das Spiel, in dem Bayern-Stürmer Gomez 2012 viermal traf – dreimal davon nach der Pause – erinnern sich die Fans des FC Basel nur ungern. Nach einem sensationellen 1:0-Heimsieg ging der FCB in der Allianz-Arena sang- und klanglos mit 0:7 unter. 

Schuld daran, dass Valverdes dominanter Auftritt für Real Madrid keine Premiere darstellt, ist Karim Benzema. Der Franzose traf 2022 im Achtelfinal-Rückspiel gegen PSG nach der 60. Minute dreifach, nachdem die Pariser das Hinspiel mit 1:0 gewonnen hatten und auch im Bernabéu lange mit 1:0 führten. 

Als Lewandowski Real abschoss

Lewandowski gelang das Kunststück sogar zweimal. 2022 spielten seine Bayern im Achtelfinal-Hinspiel in Salzburg nur 1:1, im Rückspiel hiess es nach 23 Minuten aber schon 3:0 für die Münchner – Torschütze war dreimal der Pole. Das Spiel ging am Ende 7:1 aus. Noch prominenter ist die Halbfinal-Partie 2013 zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid. Die Deutschen gewannen das Hinspiel mit 4:1, Lewandowski, der schon zum 1:0 getroffen hatte, skorte nach Cristiano Ronaldos Ausgleich in der zweiten Halbzeit dreimal. 

Der BVB qualifizierte sich im Anschluss für den Final. Am Weiterkommen zweifelt nach Valverdes Hinspiel-Hattrick kaum noch jemand. Noch nie hat Real Madrid eine Drei-Tore-Führung in einem Rückspiel noch aus der Hand gegeben.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
