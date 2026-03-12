Blue-Experte Marcel Reif hatte wegen des Sprungs von Bodö/Glimt in den Achtelfinal der Champions League eine Wette verloren. Nach dem 3:0-Hinspielsieg über Sporting Lissabon stehen die Norweger bei ihrer Premiere sogar mit einem Bein im Viertelfinal.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Muss man sich wegen dieses Resultats noch verblüfft die Augen reiben? Bodö/Glimt schickt Sporting Lissabon im Achtelfinal-Hinspiel gleich mit 3:0 wieder nach Hause.

Der portugiesische Riese geht beim norwegischen Klub aus der Fischerstadt mit rund 50'000 Einwohnern baden – ist damit aber in bester Gesellschaft. Auch gegen ManCity (3:1) oder Inter Mailand (3:1) nutzten die Nordländer vor knapp 8'000 Zuschauern den Heimvorteil. Doch auch auswärts hat Bodö/Glimt in Mailand (2:1) oder in Madrid (2:1 gegen Atletico) schon gewonnen.

Dabei ist das Team von Kjetil Knutsen (57) nicht mal amtierender Meister Norwegens! Der Viking FK aus Stavanger hatte Bodö, das unter Knutsen seit 2018 alle seine vier Meistertitel geholt hat, Ende November 2025 entthront. Da die norwegische Meisterschaft eine Sommersaison ist, beginnt sie im März und endet im November oder anfangs Dezember. Ob dieser Rhythmus zum aktuellen Höhenflug verhilft?

CL-Siegesserie nach Meisterschaftsende

Zumindest statistisch ist der Zusammenhang unverkennbar: Die ersten vier Gruppenspiele konnte der Champions-League-Debütant, der sich die Qualifikation dank eines 5:0-Heimsieges über Sturm Graz sicherte (Rückspiel ging 1:2 verloren), nämlich nicht gewinnen. Seit Meisterschaftsende folgten ein 2:2 auswärts in Dortmund sowie fünf Siege am Stück gegen ManCity, Atletico Madrid, Inter Mailand (zweimal) und nun Sporting.

Eigentlich würde nun am kommenden Samstag der erste Spieltag anstehen – der Meisterschaftsauftakt von Bodö wurde allerdings verlegt. Voller Fokus auf die Champions League – schliesslich winkt dort nach dem klaren Hinspiel-Sieg der Einzug in den Viertelfinal.

Schon fast auf einer Stufe mit Liverpool

Sofern die Norweger die komfortable Ausgangslage nicht verspielen, werden sie erst das zweite norwegische Team seit Rosenborg im Jahr 1997 sein, das einen Champions-League-Viertelfinal erreicht. Zudem würde Bodö in den Kreis der besten Debütanten der Champions League einziehen. Erst zwei Teams haben es seit 2000 bei ihrer ersten Teilnahme in der Königsklasse gleich bis in den Halbfinal geschafft: Leeds United 2000/01 und Villareal 2005/06.

Auf Anhieb im Viertelfinal standen sieben Teams – alle aus europäischen Topligen. Bodö wäre also auf einer Stufe mit Deportivo La Coruna (2000/01), Liverpool (2001/02), Tottenham (2010/11), Malaga (2012/13), Leicester City (2016/17), Atalanta Bergamo (2019/20) und Aston Villa (2024/25).

Ganz aus dem Nichts kommt der norwegische Sensationslauf zwar nicht, bereits in der Vorsaison stürmte die «gelbe Horde» in der Europa League bis in den Halbfinal. Von Experten wurde ihnen in der Champions League dennoch nicht viel zugetraut.

So wettete beispielsweise Blue-Experte Marcel Reif, dass die Norweger gegen Inter ausscheiden würden. Als Wettschuld musste er deshalb am Mittwochabend in einem knallgelben Bodö-Pullover im Studio auflaufen – und durfte den nächsten verblüffenden Auftritt der Norweger analysieren. Wahrscheinlich kommen noch mindestens drei weitere dazu.

