Real-Gala gegen ManCity
Valverde-Show lässt verletzten Mbappé auf Tribüne ausrasten

Federico Valverde (27) sorgt mit seinem Hattrick gegen Manchester City nicht nur bei seinen Real-Teamkollegen für Begeisterung. Auch die spanische Presse adelt den Mittelfeldspieler.
Publiziert: 00:35 Uhr
|
Aktualisiert: 01:01 Uhr
1/8
Kylian Mbappé bejubelt die Tore seines Teamkollegen.
  • Federico Valverde erzielt Hattrick beim 3:0 von Real gegen Manchester City
  • Sein drittes Tor ist bereits ein Highlight des Fussballjahres
  • Thibaut Courtois stellt mit drittem Champions-League-Assist einen neuen Rekord auf
Lucas Werder

Es sind wilde Szenen, die sich im VIP-Bereich des Bernabéu abspielen. Der angeschlagene Kylian Mbappé (27) springt jubelnd auf einen Stuhl. Sein ebenfalls verletzter Teamkollege Jude Bellingham (22) staunt mit offenem Mund in Richtung Stadionbildschirm. Die beiden Real-Superstars scheinen nicht fassen zu können, was sich da gerade auf dem Rasen ein paar Meter weiter unten abspielt.

3:0 führt Real Madrid zur Pause im Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City. Was zuvor als Champions-League-Gigantentreffen auf Augenhöhe eingestuft wurde, verkommt zur grossen Show des Federico Valverde (27). Dass der Mittelfeldspieler torgefährlich ist, hat er in seinen 361 Einsätzen für Real immer wieder bewiesen. Immerhin 35 Mal hat der stellvertretende Captain für Real getroffen. In der Champions League ist der Uruguayer bislang aber nicht als regelmässiger Torschütze in Erscheinung getreten. Drei Tore stehen nach 75 Spielen in der Königsklasse auf seinem Konto.

Gegen Manchester City reichen Valverde überragende 45 Minuten, um seine bisherige Ausbeute zu verdoppeln. Und vor allem sein drittes Tor kurz vor dem Pausenpfiff hat bereits jetzt einen Platz in jedem Fussball-Jahresrückblick auf sicher. Nach einem tollen Lauf wird er von Diaz mit einem feinen Lupfer angespielt. Doch statt direkt abzuziehen, hebt Valverde den Ball noch einmal gefühlvoll über den anbrausenden City-Verteidiger Guehi, bevor er ihn eiskalt zum 3:0 im Netz versenkt. «Der Trainer hat mir die Vorgabe gegeben, mehr zu attackieren. Aber ich hatte auch tolle Vorlagen von meinen Teamkollegen», erklärt der Dreifach-Torschütze im Interview mit dem TV-Sender Canal+.

Courtois stellt Assist-Rekord

Valverde ist damit neben Kylian Mbappé, dem dieses Kunststück in der vergangenen Saison gelang, der einzige Spieler, der in einem Champions League-K.o.-Spiel gegen ein von Pep Guardiola trainiertes Team einen Hattrick erzielt hat. «Er übernahm die Nummer 8 von Kroos, hätte aber Di Stéfanos Nummer 9 tragen sollen», vergleicht die spanische «Marca» Valverde mit dem wohl grössten Spieler in der Geschichte des Klubs.

Dass der Champions-League-Rekordsieger kommende Woche mit einem 3:0-Polster nach Manchester reisen wird, liegt aber nicht alleine an Valverde. Auch Thibaut Courtois (33) zieht gegen die Skyblues einmal mehr einen überragenden Abend ein. Neben mehreren teils spektakulären Paraden bereitet der Real-Keeper mit einem langen Ball Valverdes ersten Treffer vor. Es ist sein insgesamt dritter Assist in der Königsklasse, wodurch er nun Oliver Kahn (56) und Jose Francisco Molina (55) hinter sich lässt.

