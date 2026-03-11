Diese Champions-League-Szenen sorgten für Furore

Tottenham-Trainer sorgt mit seiner Entscheidung den Torhüter nach nur 17 Minuten auszuwechseln für Diskussionen. Er ist nicht der einzige Mann an der Seitenlinie, der mit seinen Aktionen in der Champions League für Gesprächsstoff sorgte.

Letzter Sieg der Spurs am 6. Februar, über ein Monat zurück

Antonin Kinsky (22) wird sein Champions-League-Debüt so schnell wohl nicht vergessen. Im Achtelfinal-Hinspiel auswärts gegen Atlético Madrid kassiert der Tottenham-Torhüter innerhalb von 13 Minuten bereits drei Treffer. Zwei davon verursacht der Tscheche selbst und wird gleich im Anschluss in 17. Minute ausgewechselt. Ein symbolischer Abend für die Spurs, die danach zwei weitere Tore zulassen und mit einer 2:5-Niederlage nach Hause reisen. Die Londoner stecken in einer Krise. Der letzte Sieg liegt mehr als einen Monat zurück und der Trainerwechsel im Februar hat bisher noch keine positive Wirkung erbracht.

Während sich der Verein dem Abstiegssumpf gefährlich nähert, besteht immerhin noch die Chance, Erfolge im europäischen Wettbewerb zu feiern. Darum ist es umso fragwürdiger, weshalb der neue Tottenham-Trainer im Stadion Metropolitano gegen Atlético auf einen Torhüter setzt, der noch nie in der Champions League gespielt hat und ihn dann gleich nach 17 Minuten wieder auswechselt. Was sich am Dienstagabend zugetragen hat, ist eine weitere Szene in einer Reihe von skurrilen Situationen im europäischen Wettbewerb, wo ein Akteur den gesamten Fokus des Spiels auf sich gezogen hat. Ein Rückblick:

Loris Karius (32)

In Liverpools Champions-League-Kampagne 2018 war Loris Karius bis zum Finalspiel gegen Real Madrid ein sicherer Rückhalt. Der Deutsche absolvierte sechs Partien ohne Gegentor. Doch das Endspiel gegen die Königlichen wird für ihn zu einem Horror-Abend. Der Keeper der Reds leistet sich zwei grobe Patzer, die zu Toren führen und damit Liverpools 1:3-Niederlage besiegeln. Dieser Auftritt hat Karius' Karriere bis heute beeinflusst. Der Torhüter wurde in die Türkei an Besiktas verliehen, wo er sich noch als Stammkeeper behaupten konnte. Seit 2020 war der Keeper bei diversen Vereinen in der Premier League und 1. Bundesliga nie mehr die erste Wahl. Sogar in der 2. Deutschen Liga bei Schalke 04 spielte Karius in der Saison 2024/25 nur die zweite Geige. Mittlerweile konnte sich der Torhüter seinen Stammplatz wieder behaupten und absolvierte währender der laufenden Spielzeit 22 von 25 Partien. Die Frage bleibt offen, ob eine frühe Auswechslung nach dem ersten Patzer gegen Real einen anderen Karriereverlauf begünstigt hätte.

Pep Guardiola (55)

Igor Tudors Entscheidung, seinen jungen Torhüter nach einer Viertelstunde bereits wieder auszuwechseln, wird heiss diskutiert. Einige vertreten die Meinung der Tottenham-Trainer habe seinen Keeper mit der Auswechslung geschützt, andere wiederum behaupten, dass er dem 22-Jährigen so umso mehr Schaden zugefügt hätte. Trainerentscheide werden besonders nach Niederlagen unter die Lupe genommen. So auch Pep Guardiolas Aufstellung im Champions-League-Final zwischen Manchester City und dem FC Chelsea 2021. Der ManCity-Coach verzichtete überraschend darauf, Rodri und Fernandino im defensiven Mittelfeld einzusetzen. Dafür stellte er Gündogan als alleinigen Sechser und De Bruyne als hängende Spitze auf. Die Partie ging 0:1 verloren und Guardiola bestätigte in Interviews danach, dass er diese Aufstellung so nicht mehr bringen würde.

Diego Simeone (55)

Der Atlético-Trainer aus Argentinien ist bekannt für seine Emotionen an der Seitenlinie. Im ersten Spiel der laufenden Champions-League-Saison kocht Simeone aber über. Nach dem späten 3:2-Führungstreffer durch Liverpools Virgil van Dijk lässt er sich auf Wortgefechte mit englischen Fans ein. Er muss von mehreren Sicherheitsleuten zurückgehalten werden, bevor ihm der Schiedsrichter eine Rote Karte verpasst und vom Platz stellt.

Thomas Tuchel (52)

Auch unter Trainerkollegen kann es manchmal hitzig werden. 2021 tritt Tuchel mit Chelsea im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Porto an und verliert dabei 0:1 gegen die Portugiesen. Für den Deutschen reicht dieses Resultat, um mit Chelsea in den Halbfinal einzuziehen. Nach Abpfiff der Partie kommt es beim Handschlag mit Porto-Coach Sérgio Conceição mit diesem zu einem hitzigen Wortgefecht. Sogar Porto-Verteidiger Pepe schreitet ein, um seinem Coach zur Seite zu stehen. Im Anschluss an die Partie spielen beide Trainer die Situation runter. Doch portugiesische Medien berichten darüber, dass ein «Verpiss dich» von Tuchel an Conceiçao den Streit entfacht haben soll.

José Mourinho (63)

Der portugiesische Trainer könnte mit seinen unzähligen Handlungen auf und neben dem Platz ganze Bücher füllen. Nicht umsonst wird Mourinho auch «The Special One» genannt. Eine Aktion sticht dabei besonders heraus. Während der Saison 2004/05 stand der Trainer beim FC Chelsea an der Seitenlinie. Für das Champions-League-Viertelfinal gegen Bayern war der Portugiese jedoch für Hin- und Rückspiel gesperrt und durfte an den Spieltagen keinen Kontakt zu seiner Mannschaft haben. Der Portugiese ging trotzdem ins Stadion und verbrachte die ganze Partie in der Kabine. Um nicht aufzufliegen, liess er sich vom Zeugwart in einem Wäschewagen aus dem Gebäude schmuggeln. Das hat Mourinho mehr als zehn Jahre nach der Aktion gegenüber Sky bestätigt.