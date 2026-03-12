Barça-Fan landet im falschen Stadion

Darum gehts
- Barça-Fan reist am 10. März statt nach Newcastle nach Exeter
- Verwechslung wegen gleichnamiger Stadien
- Sah Drittligaspiel Exeter City gegen Lincoln City (0:1)
Es ist eine dieser Geschichten, bei denen man nicht weiss, ob man lachen oder Mitleid haben soll. Eigentlich war der Plan eines Anhängers des FC Barcelona simpel: Nach Newcastle zu reisen, um das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League seines Herzensvereins gegen Newcastle United im legendären St. James' Park zu sehen.
Doch was als unvergessliche europäische Nacht geplant war, endete in der englischen Drittklassigkeit. Statt Weltstars im Nordosten Englands sah sich der Fan plötzlich als Zuschauer eines umkämpften Spiels in der dritten Liga Englands wieder – in einem gleichnamigen Stadion, satte 580 Kilometer vom eigentlichen Geschehen entfernt. So hatte er sich seinen Dienstagabend wahrlich nicht vorgestellt.
«Ist einfach der Wegbeschreibung gefolgt»
Der zu bemitleidende Fan hat sich bei der Anreise gewaltig vertan und war statt zum St. James' Park in Newcastle, zum St. James Park in der südwestenglischen Stadt Exeter gereist. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf den englischen Drittligaklub.
Ein genauerer Blick zeigt: Der Apostroph im Namen der eigentlichen Destination könnte der Ursprung des Übels gewesen sein. Adam Spencer, der Fanbeauftragte von Exeter City, geht davon aus, dass der Pechvogel den Namen der Arena «in sein Handy eingegeben hat und dann einfach der Wegbeschreibung gefolgt ist».
Bemerkte seinen Irrtum erst an den Einlasstoren
Ganz ohne Live-Fussball sollte der kuriose Tag des Barça-Fans dann doch nicht enden. Wie es der Zufall wollte, bestritt der englische Drittligist Exeter City fast zeitgleich mit dem Champions-League-Kracher sein Heimspiel gegen Tabellenführer Lincoln City.
Der Unglücksrabe kam demnach kurz vor Anpfiff des Drittligaspiels an den Einlasstoren des Stadions an und zeigte dem Stadionpersonal seine Eintrittskarte. Wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» schreibt, fiel ihm sein Missgeschick erst dann auf.
Exeter City zeigte sich dann von seiner grosszügigen Seite. «Er war ziemlich niedergeschlagen und ein bisschen verlegen. Also haben wir ihm eine Eintrittskarte besorgt, und er konnte sich das Spiel im echten St. James Park ansehen. Er ist jederzeit wieder willkommen», so Spencer. Die Partie selbst verlor das Heimteam schliesslich mit 0:1, während sich Barcelona und Newcastle 1:1 trennten.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
8
-15
1