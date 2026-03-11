DE
FR
Abonnieren

Beim den Katalanen brodelt es gewaltig
Nächste Runde in der Barça-Schlammschlacht – Flick und Lewandowski mittendrin

Beim FC Barcelona geht es nach den Vorwürfen von Ex-Trainer Xavi hoch zu und her. Coach Hansi Flick reagiert nun auf die jüngsten Aussagen der Fussball-Legende. Auch Barça-Präsident Laporta nimmt Stellung und spricht über die Zukunft von Stürmer Lewandowski.
Publiziert: vor 18 Minuten
Kommentieren
1/6
Barça-Coach Hansi Flick reagiert auf Xavis jüngste Aussagen.
Foto: IMAGO/Every Second Media

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Xavi rechnet mit Barça ab: Kritik an Laporta und Transparenz
  • Laporta lobt Flick und spricht über Lewandowskis Zukunft in Barcelona
  • Lewandowski wartet Präsidentschaftswahl ab: Angebote aus Saudi-Arabien bestätigt
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
file84q6ciuzdb71cq3kl16kn-1.jpg
Davide MalinconicoRedaktor Sport

Es brodelt weiter beim FC Barcelona. Nach den Äusserungen von Ex-Barça-Coach Xavi (46) in einem Interview mit «Vanguardia» über seinen unrühmlichen Abgang im Sommer 2024 , spricht der aktuelle Barça-Trainer Hansi Flick (61) über die jüngsten Aussagen seines Vorgängers und dessen Streit mit Barcelona-Präsident Joan Laporta (63).

Er kenne die Wahrheit, sagte der ehemalige DFB-Trainer, vor dem Champions-League-Spiel vom Dienstagabend, bei dem Barça-Superstar Lamine Yamal (18) sein Team mit einem Last-Minute-Penalty gegen Newcastle vor einer Niederlage rettete. Diese werde er aber für sich behalten und «hier nicht erzählen. Ich habe ihn besucht, wir haben uns gesehen, als ich angekommen bin, aber das ist etwas Privates».

Mehr zum internationalen Fussball
Ex-ManCity-Spieler in England angeklagt
Verdacht auf Körperverletzung
Ex-ManCity-Spieler nach Schlägerei auf Golfplatz angeklagt
Fan-Choreo rührt Gala-Star Osimhen zu Tränen
Verstorbene Mutter wird geehrt
Fan-Choreo rührt Gala-Star Osimhen zu Tränen

In Xavis Abrechnung tauchte auch der Name Flick auf

Denn in Xavis aufsehenerregender Abrechnung wurde auch Flick erwähnt. So habe der Deutsche das Gespräch mit Xavi gesucht, um sich dafür zu entschuldigen, dass der Verein bereits mit ihm verhandelte, während Xavi noch im Amt war.

«Der Verein hatte ihm gesagt, er solle mir nichts sagen, und deshalb kam er zu mir nach Hause, um sich zu entschuldigen. Er ist ein guter Kerl, sehr ehrenhaft.». Während er Flick Respekt zollt, wirft er dem Klub mangelnde Transparenz vor und nahm insbesondere gegenüber Präsident Laporta kein Blatt vor den Mund.

Die Reaktion von Barça-Boss Laporta: «Ich verstehe, dass er verletzt ist, denn mit denselben Spielern, mit denen er verloren hat, gewinnt Flick. Die Fakten haben mir recht gegeben. Mit Xavi hätten wir weiter verloren.» Autsch, das sitzt.

Laporta spricht über Lewandowski-Zukunft

Im Interview mit dem Radiosender Cadena SER spricht Laporta ausserdem über die Zukunft von Stürmer Robert Lewandowski (37). Geht es nach Laporta, soll der Pole unbedingt bleiben. 

Der Präsident macht deutlich, dass «Lewa» weiterhin extrem wichtig für den Klub sei: «Er ist ein hochtalentierter Spieler, und wenn er eingewechselt wird, trifft er.» Weiter schwärmt er: «Ich mag Robert in allem, was er tut. Er ist ein geradliniger Mensch und ein Spieler, der sich hervorragend entwickelt hat.»

Lewandowski will – trotz von Laporta bestätigter lukrativer Angebote aus Saudi-Arabien – gemäss dem Präsidenten ebenfalls in Barcelona bleiben. Wie «Bild» schreibt, möchte der Pole aber zunächst das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom 15. März abwarten, bei der Laporta die Wiederwahl anstrebt. Lewandowskis Zukunft ist damit weit davon entfernt, entschieden zu sein.

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
27
46
67
2
Real Madrid
Real Madrid
27
33
63
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
27
21
54
4
Villarreal CF
Villarreal CF
27
18
54
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
27
8
43
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
27
7
40
7
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
27
-6
37
8
Real Sociedad
Real Sociedad
27
-1
35
9
Getafe CF
Getafe CF
27
-6
35
10
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
27
-7
35
11
CA Osasuna
CA Osasuna
27
0
34
12
Valencia CF
Valencia CF
27
-11
32
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
27
-6
31
14
Sevilla FC
Sevilla FC
27
-7
31
15
FC Girona
FC Girona
27
-15
31
16
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
27
-12
27
17
Elche CF
Elche CF
27
-6
26
18
RCD Mallorca
RCD Mallorca
27
-13
25
19
Levante UD
Levante UD
27
-16
22
20
Real Oviedo
Real Oviedo
27
-27
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
LaLiga
LaLiga
FC Barcelona
FC Barcelona
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        LaLiga
        LaLiga
        FC Barcelona
        FC Barcelona