Skandal-Fussballer Joey Barton sorgt in England weiterhin für Aufsehen. Nun ist er zu einer hohen Schadenersatzzahlung verdonnert worden – nur Stunden nach einer Verhaftung wegen des Verdachts auf Körperverletzung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Joey Barton wegen Körperverletzung nach Vorfall auf Golfplatz nahe Liverpool angeklagt

Ex-Fussballer bereits mehrfach strafrechtlich aufgefallen, auch Gefängnisstrafe abgesessen

300'000 Franken Schadenersatz wegen Verleumdungskampagne gegen Eni Aluko

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Am Sonntagabend ist es auf einem Golfplatz in der Nähe von Liverpool zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen, wobei eine Person mit schweren Verletzungen ins Spital eingeliefert werden musste. Dabei offenbar mittendrin: Ex-Fussballer Joey Barton.

Der 43-Jährige ist von der Polizei vorübergehend festgenommen und wegen vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt worden, wie unter anderem die britische BBC berichtet. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Sollte es tatsächlich zu einer Verurteilung kommen, wäre sie ein weiteres Kapitel in der unrühmlichen Akte des langjährigen Mittelfeldspielers von Manchester City, der zwischen 2003 und 2017 für verschiedene Vereine insgesamt 269 Premier-League-Spiele bestritten hat. Bereits während seiner Karriere ist er mehrmals mit gewalttätigen Ausfällen aufgefallen und sass deswegen auch im Gefängnis. Dazu wird er gegen Ende seiner Laufbahn wegen für ihn illegaler Wetten vom englischen Fussballverband für 18 Monate gesperrt.

Bewährungsstrafe und Verleumdungsklage

Erst im vergangenen Jahr ist er wegen Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von zwölf Wochen verurteilt worden – Barton hat seine Ehefrau angegriffen. Und am Dienstag ist er nach einer Verleumdungsklage der ehemaligen englischen Fussballerin Eni Aluko zu einer Schadenersatzzahlung in der Höhe von rund 300'000 Franken verdonnert worden. Barton habe 2024 auf Social Media «eine gezielte öffentliche Verleumdungskampagne» gegen Aluko geführt, so deren Strafverteidiger.

Barton, der nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn als Trainer der derzeitigen englischen Viertligisten Fleetwood und Bristol Rovers amtete, aber seit rund zwei Jahren vereinslos ist, hat den Anhörungen aufgrund seiner Verhaftung am Wochenende nicht beiwohnen können.