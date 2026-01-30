Seit acht Jahren spielt Leon Goretzka für den FC Bayern. Dieses Kapitel wird nun bald vorbei sein: Der deutsche Mittelfeldspieler verlässt die Münchner nach dem Ende seines Vertrags im kommenden Sommer.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund (48) beantwortet am Freitag gleich zwei Fragen zur Zukunft seines Mittelfeldspielers Leon Goretzka: «Leon wird beim FC Bayern bleiben, er hat sich für den FC Bayern entschieden. Im Sommer wird der Weg von Leon bei Bayern aber vorbei sein.» Damit ist klar: Der 67-fache deutsche Nationalspieler bleibt für die Rückrunde in München – sein im Sommer auslaufender Vertrag wird aber nicht verlängert.

Damit geht ein erfolgreiches Kapitel zu Ende: Seit seinem Wechsel zu den Bayern im Jahr 2018 gewann Goretzka sechsmal die deutsche Meisterschaft und zweimal den DFB-Pokal. Dazu kommt der Triumph in der Champions League 2020. Daran will er nun in seinen letzten Monaten anknüpfen: «Diesem Team und dem Verein fühle ich mich verpflichtet. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass wir im Mai wieder mit vollen Händen am Marienplatz stehen und diesmal MIT EUCH zusammen die ganz grossen Titel feiern können!», schreibt der 30-Jährige auf Instagram.

Wo Goretzkas Karriere nach seinem Bayern-Abgang weitergeht, ist nicht bekannt. Atlético Madrid hat sich zuletzt intensiv um eine Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers noch vor der Schliessung des Winter-Transferfensters bemüht und hätte gemäss «Sky Sport» für Ablöse rund 4,5 Millionen Franken springen lassen. Dieser Wechsel ist nun vom Tisch – im Sommer ist Goretzka aber ein freier Spieler.

