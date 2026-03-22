Knall in Dortmund: Wie der BVB am Sonntagmittag mitteilt, trennt sich der Bundesligist per sofort von seinem Sportdirektor Sebastian Kehl (46). «Borussia Dortmund und Sebastian Kehl haben sich gemeinsam auf das Ende der Zusammenarbeit verständigt. Diese Entscheidung haben die Geschäftsführung des BVB und der bisherige Sportdirektor an diesem Sonntag einvernehmlich getroffen», heisst es in einer Mitteilung.
«In einem sehr offenen Gespräch sind Sebastian Kehl, Carsten Cramer und ich zu der gemeinsamen Überzeugung gelangt, dass im Sommer der richtige Zeitpunkt für Veränderungen gekommen ist», wird Sport-Geschäftsführer Lars Ricken (49) zitiert. Die sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolge, damit sich beide Seiten bestmöglich auf die sportliche Zukunft ab Sommer vorbereiten können.
«Zeit, neue Wege zu gehen»
Kehl war seit Sommer 2022 Sportdirektor beim aktuell Zweitplatzierten der Bundesliga, zuvor leitete er von 2018 bis 2022 die Lizenzspielerabteilung des BVB. Zuletzt hatte die Kritik an ihm zugenommen, ausserdem kamen zuletzt auch Gerüchte über einen Wechsel zum HSV, den der BVB am Samstag 3:2 bezwang.
«Borussia Dortmund hat mich mein halbes Leben begleitet und ich habe eine extreme Verbundenheit zu diesem grossartigen Klub. Trotzdem haben wir nun gemeinsam das Gefühl entwickelt, dass es an der Zeit ist, neue Wege zu gehen – sowohl für den BVB als auch für mich», äussert sich Kehl selbst über das BVB-Aus.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
27
72
70
2
Borussia Dortmund
27
30
61
3
RB Leipzig
27
18
50
4
VfB Stuttgart
26
17
50
5
TSG Hoffenheim
27
15
50
6
Bayer Leverkusen
27
16
46
7
Eintracht Frankfurt
26
0
38
8
SC Freiburg
26
-6
34
9
FC Augsburg
26
-14
31
10
Union Berlin
27
-15
31
11
Hamburger SV
27
-9
30
12
Borussia Mönchengladbach
27
-13
29
13
Werder Bremen
27
-17
28
14
FSV Mainz
26
-10
27
15
1. FC Köln
27
-9
26
16
FC St. Pauli
26
-19
24
17
VfL Wolfsburg
27
-22
21
18
1. FC Heidenheim 1846
27
-34
15