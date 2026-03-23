Zwei DFB-Stars fallen für Testspiel gegen die Nati aus

BVB-Profi Felix Nmecha wird dem deutschen Nationalteam beim Testspiel gegen die Schweiz nicht zur Verfügung stehen. Auch Bayern-Profi Aleksandar Pavlovic fällt aus, zwei Stuttgarter wurden nachnominiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Felix Nmecha verpasst Testspiel Schweiz vs. Deutschland am Freitag in Basel

BVB-Profi Nmecha fällt wegen Aussenbandverletzung aus

Auch Bayerns Pavlovic fällt aus, Stuttgart-Duo nachnominiert War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Cédric Heeb Redaktor Sport

Für das Testspiel zwischen der Schweiz und Deutschland im Basler St. Jakob-Park am Freitag hat Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) einen Ausfall im DFB-Kader zu beklagen. Mittelfeld-Ass Felix Nmecha (25) verpasst den Zusammenzug verletzt.

Wie sein Klub Borussia Dortmund am Montagvormittag mitteilt, hat sich der sechsfache Nationalspieler beim 3:2-Sieg gegen den HSV eine Aussenbandverletzung zugezogen. Nmecha fällt «mehrere Wochen» aus, heisst es weiter.

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Bayerns Pavlovic fraglich

Auch Bayern-Spieler Aleksandar Pavlovic (21) muss für das Duell mit der Schweiz passen. Beim klaren 4:0 der Münchner am Samstag gegen Union Berlin stand er nicht im Aufgebot, Bayern-Sportdirektor Christoph Freund sprach von Beschwerden am Hüftbeuger.

Für die beiden verletzten Spieler werden die beiden Stuttgarter Angelo Stiller (24) und Chris Führich (28) nachnominiert, wie der DFB am Montagmittag bekannt gibt.

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