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Knüller im Joggeli in Basel
Zwei DFB-Stars fallen für Testspiel gegen die Nati aus

BVB-Profi Felix Nmecha wird dem deutschen Nationalteam beim Testspiel gegen die Schweiz nicht zur Verfügung stehen. Auch Bayern-Profi Aleksandar Pavlovic fällt aus, zwei Stuttgarter wurden nachnominiert.
Publiziert: vor 48 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
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Felix Nmecha (l., mit Nico Schlotterbeck) fällt mit einer Aussenbandverletzung im Knie für das Testspiel gegen die Schweiz aus.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Felix Nmecha verpasst Testspiel Schweiz vs. Deutschland am Freitag in Basel
  • BVB-Profi Nmecha fällt wegen Aussenbandverletzung aus
  • Auch Bayerns Pavlovic fällt aus, Stuttgart-Duo nachnominiert
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Cédric HeebRedaktor Sport

Für das Testspiel zwischen der Schweiz und Deutschland im Basler St. Jakob-Park am Freitag hat Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) einen Ausfall im DFB-Kader zu beklagen. Mittelfeld-Ass Felix Nmecha (25) verpasst den Zusammenzug verletzt.

Wie sein Klub Borussia Dortmund am Montagvormittag mitteilt, hat sich der sechsfache Nationalspieler beim 3:2-Sieg gegen den HSV eine Aussenbandverletzung zugezogen. Nmecha fällt «mehrere Wochen» aus, heisst es weiter.

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Bayerns Pavlovic fraglich

Auch Bayern-Spieler Aleksandar Pavlovic (21) muss für das Duell mit der Schweiz passen. Beim klaren 4:0 der Münchner am Samstag gegen Union Berlin stand er nicht im Aufgebot, Bayern-Sportdirektor Christoph Freund sprach von Beschwerden am Hüftbeuger.

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Für die beiden verletzten Spieler werden die beiden Stuttgarter Angelo Stiller (24) und Chris Führich (28) nachnominiert, wie der DFB am Montagmittag bekannt gibt.

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Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
FC Bayern München
FC Bayern München
Deutschland
Deutschland
Schweiz
Schweiz
BVB Borussia Dortmund
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