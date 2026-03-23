Zwei DFB-Stars fallen für Testspiel gegen die Nati aus

Darum gehts
- Felix Nmecha verpasst Testspiel Schweiz vs. Deutschland am Freitag in Basel
- BVB-Profi Nmecha fällt wegen Aussenbandverletzung aus
- Auch Bayerns Pavlovic fällt aus, Stuttgart-Duo nachnominiert
Für das Testspiel zwischen der Schweiz und Deutschland im Basler St. Jakob-Park am Freitag hat Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) einen Ausfall im DFB-Kader zu beklagen. Mittelfeld-Ass Felix Nmecha (25) verpasst den Zusammenzug verletzt.
Wie sein Klub Borussia Dortmund am Montagvormittag mitteilt, hat sich der sechsfache Nationalspieler beim 3:2-Sieg gegen den HSV eine Aussenbandverletzung zugezogen. Nmecha fällt «mehrere Wochen» aus, heisst es weiter.
Bayerns Pavlovic fraglich
Auch Bayern-Spieler Aleksandar Pavlovic (21) muss für das Duell mit der Schweiz passen. Beim klaren 4:0 der Münchner am Samstag gegen Union Berlin stand er nicht im Aufgebot, Bayern-Sportdirektor Christoph Freund sprach von Beschwerden am Hüftbeuger.
Für die beiden verletzten Spieler werden die beiden Stuttgarter Angelo Stiller (24) und Chris Führich (28) nachnominiert, wie der DFB am Montagmittag bekannt gibt.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
6
-12
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
6
-8
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
6
-13
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
6
-1
10
3
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
6
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
6
19
16
2
Türkei
6
5
13
3
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
6
-16
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
6
13
13
2
Irland
6
2
10
3
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
6
-16
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
8
23
20
2
Polen
8
7
17
3
Finnland
8
-6
10
4
Malta
8
-15
5
5
Litauen
8
-9
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
8
0
8
5
San Marino
8
-37
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
8
32
24
2
Italien
8
9
18
3
Israel
8
-1
12
4
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
8
-27
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
8
22
18
2
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
8
-31
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
8
22
24
2
Albanien
8
2
14
3
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
8
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
8
-25
0