Nati-Captain Granit Xhaka spricht in einem Interview über seine Kindheit. Er würde seine eigenen Kinder nie so lange alleine lassen, wie es sein Bruder Taulant und er in der Kindheit oft waren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Granit Xhaka zeigt Emotionen im Premier-League-Interview über seine Kindheit

Seine Eltern arbeiteten unermüdlich, um den Brüdern eine Zukunft zu sichern

Bruder Taulants Kommentar zum Video erhält über 2500 Likes War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Carlo Steiner Redaktor Sport

Rührende Bilder von Granit Xhaka: Dem Nati- und Sunderland-Captain kommen in einem Interview auf den Kanälen der Premier League die Tränen, als er über seine Kindheit spricht.

«Man vergisst nie, woher man kommt», erklärt das Mittelfeld-Ass. «Weil meine Eltern so viel gearbeitet haben, um uns zu geben, was wir wollten, und um uns dorthin zu bringen, wo wir heute sind, waren mein Bruder (Taulant, Anm. d. Red.) und ich oft lange allein.» Seine Mutter (Elmaze, Anm. d. Red.) habe meist um vier Uhr morgens zu arbeiten begonnen, sei um drei Uhr nachmittags kurz nach Hause gekommen, nur um dann erneut zur Arbeit zu gehen. Zwischendurch sorgte sie dafür, dass für ihre Söhne Zmittag und Znacht bereitstand.

Auch Vater Ragip, der vor seiner Emigration nach Basel im Kosovo unschuldig im Gefängnis sass, habe enorm viel gekrampft. «Ich würde meine Kinder, die vier und sechs Jahre alt sind, niemals 18 Stunden alleine lassen, aber bei uns war es so.»

Xhaka entschuldigt sich für seine Tränen

«Eine unglaubliche Geschichte», merkt der Moderator an. Xhakas Augen werden feucht, wofür er sich sogleich entschuldigt. «Ist doch überhaupt kein Problem», unterstützt ihn der Interviewer.

Die vielen Stunden mit seinem Bruder haben ihn aber auch stark gemacht, meint Xhaka. «Ich habe schon mit vier Jahren Führungsqualitäten bewiesen. Mein Bruder war ein Jahr älter, doch trotzdem hatte ich als Vierjähriger die Verantwortung für den Hausschlüssel. Nicht weil er nicht zuverlässig wäre, sondern weil er einfach immer alles verlor», erklärte Granit bereits einmal in einem Interview vor zehn Jahren.

Prominenter Zuspruch im Netz

Das aktuelle Video des emotionalen Xhakas geht in den sozialen Medien viral, in den Kommentarspalten bekommt der Nati-Captain viel Zuspruch. Ex-Nati- und FCB-Teamkollege Beni Huggel zeigt seine Unterstützung in Form von vier wohlwollenden Emojis, Ex-Napoli-Star Dries Mertens kommentiert mit einem Herz-Emoji, Arsenal-Legende Gilberto Silva gibt virtuellen Applaus. Auch Bruder Taulant meldet sich und lässt vier Herzen da. Allein der Kommentar des älteren Xhaka-Bruders erhält über 2500 Likes.

Auch bei den Fans kommt der emotionale Auftritt des Leaders gut an. Viele User zollen dem Basler für seine Aussagen Respekt. «Super Typ, super Werte» oder «Gladiator» ist da zu lesen. Ein Arsenal-Fan vermisst den ehemaligen Gunner. «Ich vermisse Xhaka in einem Arsenal-Shirt. Sunderland-Fans, bitte gebt gut acht auf ihn.» Im Derby gegen Newcastle können die Anhänger der Black Cats am Wochenden ihre Fürsorgepflicht gleich unter Beweis stellen.

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