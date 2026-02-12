DE
FR
Abonnieren
«Wenn ich alleine bin, schlafe ich im Wohnzimmer»
0:52
Xhaka über das Alleinsein:«Wenn ich alleine bin, schlafe ich im Wohnzimmer»

Xhaka gibt bei Interview rührende Einblicke
«Wenn meine Frau nicht da ist, schlafe ich im Wohnzimmer»

In einem Interview gibt Granit Xhaka private Einblicke. So verrät er etwa, wann er nicht in seinem Schlafzimmer schläft und was mitunter der schlimmste Moment seiner Karriere war.
Publiziert: 18:33 Uhr
|
Aktualisiert: 18:54 Uhr
Kommentieren
1/6
Seit letztem Sommer spielt Granit Xhaka wieder in der Premier League.
Foto: IMAGO/Every Second Media

Darum gehts

  • Granit Xhaka macht in einem Interview ein überraschendes Geständnis
  • Er hasst es, allein zu sein und schläft im Wohnzimmer, wenn seine Frau nicht daheim ist
  • Als er das erste Mal von seiner Familie wegzog, war das ein schwieriger Moment für ihn
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Im letzten Sommer hat Granit Xhaka (33) eine neue Herausforderung gesucht und bei Sunderland in der Premier League gefunden. «Ich hatte das Gefühl, dass dies der richtige Verein für mich ist, weil die Menschen dort bescheiden sind», nennt er gegenüber der BBC den Grund, wieso er sich für diesen Klub entschieden hat.

Angebote gab es genügend, er habe so viele wie noch nie bekommen. Die Entscheidung für Sunderland hat Xhaka selber getroffen – nach einem 20-minütigen Telefonat mit dem Klub-Eigentümer.

Auch über sich als Mensch spricht Xhaka. Er kenne viele Spieler, die ihn auf dem Platz nicht mögen – weil er arrogant wirke und provoziere. Als Kompliment sieht er das nicht. Aber er betont auch, dass er keine Freunde auf dem Rasen finden will, dort gehe es um Siege. «Wenn ich gewinnen will, verlange ich viel von mir selbst», führt Xhaka aus. «Und wenn ich viel von mir selbst verlange, verlange ich auch viel von anderen. Manchmal wird das falsch verstanden.»

«Jeder weiss, wie nah ich meiner Familie stehe»

Privat sei er ganz anders. Als er gebeten wird, etwas Überraschendes über sich zu sagen, meint Xhaka: «Ich hasse es, allein zu sein.» Dann lüftet der Nati-Leader ein Geheimnis aus den eigenen vier Wänden. «Wenn meine Frau und meine Kinder nicht da sind, kann ich nicht in unserem Bett schlafen. Ich fühle mich dann so alleine.» Stattdessen lege er sich dann im Wohnzimmer schlafen.

Mehr zu Xhaka
Xhaka über Sunderland, Kritik aus Leverkusen und seine Rolle
Exklusiv
Das grosse Interview
Xhaka über Sunderland, Kritik aus Leverkusen und seine neue Rolle
Sunderland stellt neuen Rekord auf
Auch ohne Xhaka
Sunderland stellt neuen Rekord auf
Xhaka fehlt Sunderland weiterhin verletzt
Trainer gibt Update
Xhaka fehlt Sunderland weiterhin verletzt
Granit Xhaka fällt verletzt aus
Pause für Nati-Captain
Granit Xhaka fällt verletzt aus

Die Aussage mag überraschen, zeigt aber, dass Xhaka durch und durch ein Familienmensch ist. So verwundert es auch nicht, dass für ihn einer der schwierigsten Momente seiner Karriere war, als er mit fast 19 Jahren das erste Mal von seiner Familie weggezogen ist. «Das war sehr schwer für mich. Jeder weiss, wie nah ich meiner Familie stehe, und es war schwer, von ihr getrennt zu sein.» Wie schwer es ihm fiel, zeigt die Tatsache, dass er nach sechs Monaten, in denen es ihm nicht wunschgemäss lief, wieder nach Hause wollte. 

Sein Vater hielt ihn davon ab, stand hinter ihm und sagte zu seinem Sohn: «Wenn du jetzt gehst, wirst du immer weggehen. Also Kopf runter und weiter arbeiten.» Xhaka hat auf ihn gehört. Und so den Grundstein für seine erfolgreiche Karriere gelegt.


Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
25
32
56
2
Manchester City
Manchester City
26
30
53
3
Aston Villa
Aston Villa
26
10
50
4
Manchester United
Manchester United
26
10
45
5
Chelsea FC
Chelsea FC
26
17
44
6
Liverpool FC
Liverpool FC
26
6
42
7
Brentford FC
Brentford FC
25
5
39
8
Everton FC
Everton FC
26
-1
37
9
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
26
-2
37
10
Newcastle United
Newcastle United
26
0
36
11
FC Sunderland
FC Sunderland
26
-3
36
12
FC Fulham
FC Fulham
26
-5
34
13
Crystal Palace
Crystal Palace
26
-4
32
14
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
26
0
31
15
Leeds United
Leeds United
26
-9
30
16
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
26
-1
29
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
26
-13
27
18
West Ham United
West Ham United
26
-17
24
19
Burnley FC
Burnley FC
26
-23
18
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
26
-32
9
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Sunderland
Sunderland
Premier League
Premier League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Sunderland
        Sunderland
        Premier League
        Premier League