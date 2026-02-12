In einem Interview gibt Granit Xhaka private Einblicke. So verrät er etwa, wann er nicht in seinem Schlafzimmer schläft und was mitunter der schlimmste Moment seiner Karriere war.

Darum gehts Granit Xhaka macht in einem Interview ein überraschendes Geständnis

Er hasst es, allein zu sein und schläft im Wohnzimmer, wenn seine Frau nicht daheim ist

Als er das erste Mal von seiner Familie wegzog, war das ein schwieriger Moment für ihn

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im letzten Sommer hat Granit Xhaka (33) eine neue Herausforderung gesucht und bei Sunderland in der Premier League gefunden. «Ich hatte das Gefühl, dass dies der richtige Verein für mich ist, weil die Menschen dort bescheiden sind», nennt er gegenüber der BBC den Grund, wieso er sich für diesen Klub entschieden hat.

Angebote gab es genügend, er habe so viele wie noch nie bekommen. Die Entscheidung für Sunderland hat Xhaka selber getroffen – nach einem 20-minütigen Telefonat mit dem Klub-Eigentümer.

Auch über sich als Mensch spricht Xhaka. Er kenne viele Spieler, die ihn auf dem Platz nicht mögen – weil er arrogant wirke und provoziere. Als Kompliment sieht er das nicht. Aber er betont auch, dass er keine Freunde auf dem Rasen finden will, dort gehe es um Siege. «Wenn ich gewinnen will, verlange ich viel von mir selbst», führt Xhaka aus. «Und wenn ich viel von mir selbst verlange, verlange ich auch viel von anderen. Manchmal wird das falsch verstanden.»

«Jeder weiss, wie nah ich meiner Familie stehe»

Privat sei er ganz anders. Als er gebeten wird, etwas Überraschendes über sich zu sagen, meint Xhaka: «Ich hasse es, allein zu sein.» Dann lüftet der Nati-Leader ein Geheimnis aus den eigenen vier Wänden. «Wenn meine Frau und meine Kinder nicht da sind, kann ich nicht in unserem Bett schlafen. Ich fühle mich dann so alleine.» Stattdessen lege er sich dann im Wohnzimmer schlafen.

Die Aussage mag überraschen, zeigt aber, dass Xhaka durch und durch ein Familienmensch ist. So verwundert es auch nicht, dass für ihn einer der schwierigsten Momente seiner Karriere war, als er mit fast 19 Jahren das erste Mal von seiner Familie weggezogen ist. «Das war sehr schwer für mich. Jeder weiss, wie nah ich meiner Familie stehe, und es war schwer, von ihr getrennt zu sein.» Wie schwer es ihm fiel, zeigt die Tatsache, dass er nach sechs Monaten, in denen es ihm nicht wunschgemäss lief, wieder nach Hause wollte.

Sein Vater hielt ihn davon ab, stand hinter ihm und sagte zu seinem Sohn: «Wenn du jetzt gehst, wirst du immer weggehen. Also Kopf runter und weiter arbeiten.» Xhaka hat auf ihn gehört. Und so den Grundstein für seine erfolgreiche Karriere gelegt.



