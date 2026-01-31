Xhaka wird Sunderland noch rund drei Wochen fehlen, erklärt Sunderland-Trainer Régis Le Bris.

Sven Schoch Reporter Sport

Vor einer Woche fehlte Granit Xhaka (33) ein erstes Mal überraschend im Line-up von Sunderland. Der Schweizer Captain wird von einer Verletzung im Fussbereich gestoppt.

Nun hat Coach Régis Le Bris (50) mit Blick auf das kommende Heimspiel gegen Burnley am Montag ein medizinisches Update veröffentlicht: «Nach einer weiteren Untersuchung in einer Woche werden wir die nächsten Schritte festlegen.» Der Franzose rechnet aktuell damit, dass ihm sein Skipper erst in rund drei Wochen wieder zur Verfügung steht.

Keine guten Nachrichten aus Sicht des Aufsteigers. Xhaka ist einer der Königstransfers der Premier-League-Saison. Mit dem Mittelfeldstrategen hat Sunderland nahezu ausnahmslos überrascht und kein Heimspiel verloren.