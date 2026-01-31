Sven SchochReporter Sport
Vor einer Woche fehlte Granit Xhaka (33) ein erstes Mal überraschend im Line-up von Sunderland. Der Schweizer Captain wird von einer Verletzung im Fussbereich gestoppt.
Nun hat Coach Régis Le Bris (50) mit Blick auf das kommende Heimspiel gegen Burnley am Montag ein medizinisches Update veröffentlicht: «Nach einer weiteren Untersuchung in einer Woche werden wir die nächsten Schritte festlegen.» Der Franzose rechnet aktuell damit, dass ihm sein Skipper erst in rund drei Wochen wieder zur Verfügung steht.
Keine guten Nachrichten aus Sicht des Aufsteigers. Xhaka ist einer der Königstransfers der Premier-League-Saison. Mit dem Mittelfeldstrategen hat Sunderland nahezu ausnahmslos überrascht und kein Heimspiel verloren.
Mehr internationaler Fussball
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
24
29
53
2
Manchester City
23
26
46
3
Aston Villa
23
10
46
4
Chelsea FC
24
15
40
5
Liverpool FC
2:1
24
4
39
6
Manchester United
23
7
38
7
FC Fulham
23
0
34
8
Everton FC
24
-1
34
9
Brentford FC
23
3
33
10
Newcastle United
1:2
24
2
33
11
FC Sunderland
23
-2
33
12
AFC Bournemouth
24
-3
33
13
Brighton & Hove Albion
24
2
31
14
Tottenham Hotspur
23
2
28
15
Crystal Palace
23
-4
28
16
Leeds United
24
-11
26
17
Nottingham Forest
23
-11
25
18
West Ham United
24
-19
20
19
Burnley FC
23
-19
15
20
Wolverhampton Wanderers
24
-30
8
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg