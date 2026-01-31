DE
Trainer gibt Update
Xhaka fehlt Sunderland weiterhin verletzt

Xhaka wird Sunderland noch rund drei Wochen fehlen, erklärt Sunderland-Trainer Régis Le Bris.
Publiziert: vor 29 Minuten
Foto: TOTO MARTI
Sven Schoch

Vor einer Woche fehlte Granit Xhaka (33) ein erstes Mal überraschend im Line-up von Sunderland. Der Schweizer Captain wird von einer Verletzung im Fussbereich gestoppt.

Nun hat Coach Régis Le Bris (50) mit Blick auf das kommende Heimspiel gegen Burnley am Montag ein medizinisches Update veröffentlicht: «Nach einer weiteren Untersuchung in einer Woche werden wir die nächsten Schritte festlegen.» Der Franzose rechnet aktuell damit, dass ihm sein Skipper erst in rund drei Wochen wieder zur Verfügung steht.

Keine guten Nachrichten aus Sicht des Aufsteigers. Xhaka ist einer der Königstransfers der Premier-League-Saison. Mit dem Mittelfeldstrategen hat Sunderland nahezu ausnahmslos überrascht und kein Heimspiel verloren.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
24
29
53
2
Manchester City
Manchester City
23
26
46
3
Aston Villa
Aston Villa
23
10
46
4
Chelsea FC
Chelsea FC
24
15
40
5
Liverpool FC
Liverpool FC
2:1
24
4
39
6
Manchester United
Manchester United
23
7
38
7
FC Fulham
FC Fulham
23
0
34
8
Everton FC
Everton FC
24
-1
34
9
Brentford FC
Brentford FC
23
3
33
10
Newcastle United
Newcastle United
1:2
24
2
33
11
FC Sunderland
FC Sunderland
23
-2
33
12
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
24
-3
33
13
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
24
2
31
14
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
23
2
28
15
Crystal Palace
Crystal Palace
23
-4
28
16
Leeds United
Leeds United
24
-11
26
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
23
-11
25
18
West Ham United
West Ham United
24
-19
20
19
Burnley FC
Burnley FC
23
-19
15
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
24
-30
8
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
