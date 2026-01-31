DE
FR
Abonnieren

Letzte Saison bei Katalanen?
Lewandowskis Ehefrau befeuert Gerüchte um Barça-Abschied

Robert Lewandowski steht vor dem Abschied bei Barcelona. Seine Frau Anna bestätigte an der Sports Champions Gala im Januar, dass dies wohl seine letzte Saison beim Klub sein dürfte.
Publiziert: 11:44 Uhr
Kommentieren
1/4
Robert Lewandowskis Barça-Karriere soll offenbar nach dieser Saison enden.
Foto: IMAGO/Pressinphoto

Darum gehts

  • Robert Lewandowski beendet wohl seine Barça-Karriere im Juni 2026
  • Seine Frau Anna deutet auf das letzte Jahr beim Verein hin
  • Der Vertrag des 37-Jährigen läuft bereits im Juni 2026 aus
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannRedaktor Sport-Desk

Die Barça-Karriere von Robert Lewandowski (37) steuert wohl dem Ende entgegen. Der Vertrag des Starstürmers bei den Katalanen läuft nach dieser Saison aus, eine Verlängerung soll unwahrscheinlich sein. Was bislang als Gerüchte im spanischen Blätterwald umherzog, wird nun durch Aussagen seiner Frau Anna Lewandowska befeuert.

Wie jetzt bekannt wird, soll die Polin gemäss dem Portal Plejada schon Mitte Januar bei der Sports Champions Gala, als sie eine Auszeichnung ihres Mannes entgegengenommen hat, gesagt haben: «Es ist wahrscheinlich die letzte Saison meines Mannes dort.»

Man wolle nun «jeden Moment geniessen, jedes Spiel, jede Begegnung mit den Fans, denn eines Tages werden wir das alles nicht mehr haben», so die 37-Jährige weiter. Für die Nachfolge hat Barça zudem auch schon Kandidaten auf dem Zettel.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
21
35
52
2
Real Madrid
Real Madrid
21
28
51
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
21
21
44
4
Villarreal CF
Villarreal CF
20
16
41
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
22
-1
34
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
21
7
32
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
21
6
32
8
Real Sociedad
Real Sociedad
21
0
27
9
CA Osasuna
CA Osasuna
21
-1
25
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
22
-7
25
11
FC Girona
FC Girona
21
-14
25
12
Elche CF
Elche CF
21
0
24
13
Sevilla FC
Sevilla FC
21
-5
24
14
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
21
-10
24
15
Valencia CF
Valencia CF
21
-11
23
16
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
21
-11
22
17
Getafe CF
Getafe CF
21
-11
22
18
RCD Mallorca
RCD Mallorca
21
-9
21
19
Levante UD
Levante UD
20
-10
17
20
Real Oviedo
Real Oviedo
21
-23
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Barcelona
FC Barcelona
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Barcelona
        FC Barcelona