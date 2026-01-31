Robert Lewandowski steht vor dem Abschied bei Barcelona. Seine Frau Anna bestätigte an der Sports Champions Gala im Januar, dass dies wohl seine letzte Saison beim Klub sein dürfte.

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

Die Barça-Karriere von Robert Lewandowski (37) steuert wohl dem Ende entgegen. Der Vertrag des Starstürmers bei den Katalanen läuft nach dieser Saison aus, eine Verlängerung soll unwahrscheinlich sein. Was bislang als Gerüchte im spanischen Blätterwald umherzog, wird nun durch Aussagen seiner Frau Anna Lewandowska befeuert.

Wie jetzt bekannt wird, soll die Polin gemäss dem Portal Plejada schon Mitte Januar bei der Sports Champions Gala, als sie eine Auszeichnung ihres Mannes entgegengenommen hat, gesagt haben: «Es ist wahrscheinlich die letzte Saison meines Mannes dort.»

Man wolle nun «jeden Moment geniessen, jedes Spiel, jede Begegnung mit den Fans, denn eines Tages werden wir das alles nicht mehr haben», so die 37-Jährige weiter. Für die Nachfolge hat Barça zudem auch schon Kandidaten auf dem Zettel.

