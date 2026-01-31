Darum gehts
- Robert Lewandowski beendet wohl seine Barça-Karriere im Juni 2026
- Seine Frau Anna deutet auf das letzte Jahr beim Verein hin
- Der Vertrag des 37-Jährigen läuft bereits im Juni 2026 aus
Die Barça-Karriere von Robert Lewandowski (37) steuert wohl dem Ende entgegen. Der Vertrag des Starstürmers bei den Katalanen läuft nach dieser Saison aus, eine Verlängerung soll unwahrscheinlich sein. Was bislang als Gerüchte im spanischen Blätterwald umherzog, wird nun durch Aussagen seiner Frau Anna Lewandowska befeuert.
Wie jetzt bekannt wird, soll die Polin gemäss dem Portal Plejada schon Mitte Januar bei der Sports Champions Gala, als sie eine Auszeichnung ihres Mannes entgegengenommen hat, gesagt haben: «Es ist wahrscheinlich die letzte Saison meines Mannes dort.»
Man wolle nun «jeden Moment geniessen, jedes Spiel, jede Begegnung mit den Fans, denn eines Tages werden wir das alles nicht mehr haben», so die 37-Jährige weiter. Für die Nachfolge hat Barça zudem auch schon Kandidaten auf dem Zettel.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
21
35
52
2
Real Madrid
21
28
51
3
Atletico Madrid
21
21
44
4
Villarreal CF
20
16
41
5
RCD Espanyol Barcelona
22
-1
34
6
Real Betis Balompie
21
7
32
7
RC Celta de Vigo
21
6
32
8
Real Sociedad
21
0
27
9
CA Osasuna
21
-1
25
10
Deportivo Alaves
22
-7
25
11
FC Girona
21
-14
25
12
Elche CF
21
0
24
13
Sevilla FC
21
-5
24
14
Athletic Bilbao
21
-10
24
15
Valencia CF
21
-11
23
16
Rayo Vallecano
21
-11
22
17
Getafe CF
21
-11
22
18
RCD Mallorca
21
-9
21
19
Levante UD
20
-10
17
20
Real Oviedo
21
-23
13